Ανακοινώθηκε το παιχνίδι John Wick για PS5

Ένα κεφάλαιο για τη ζωή του Baba Yaga από την Saber Interactive, που δημιουργήθηκε από τους δημιουργούς του franchise ταινιών δράσης.

Μια πρωτότυπη αφήγηση παιχνιδιού που αναφέρεται σε μια σημαντική στιγμή στη ζωή του John Wick, με γνωστούς και εμβληματικούς χαρακτήρες, καθώς και συναρπαστικούς νέους χαρακτήρες που δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτήν την παραγωγή.

Με στοιχεία από τις ταινίες John Wick, ενσωματώνονται στο παιχνίδι για να βελτιώσουν τη συνολική διαδραστική εμπειρία. Πράγματα όπως η μοναδική χρήση της κάμερας, τα αξιοσημείωτα τολμηρά και κινηματογραφικά περιβάλλοντα και, φυσικά, η εξαιρετικά ξεχωριστή δράση με gun-fu και οι έντονες εμπειρίες οδήγησης.

Όλα έχουν σχεδιαστεί για να μιμούνται πιστά την κινηματογραφική εμπειρία με έναν ουσιαστικό, πλήρως παικτό τρόπο. Το John Wick αφορά τις λεπτομέρειες και την εικονογραφία που υπάρχουν σε διάφορες τοποθεσίες και περιβάλλοντα που μπορούν να επισκεφθούν οι παίκτες κατά τη διάρκεια διαφορετικών αποστολών.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια εντελώς καθηλωτική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη στα βιντεοπαιχνίδια. Κάτι που θολώνει τα όρια μεταξύ ταινιών και βιντεοπαιχνιδιών, καθιστώντας το κάτι πραγματικά ξεχωριστό.