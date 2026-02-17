Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον θάνατο του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη: Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκομείο (vid)

Κατεπείγουσα έρευνα διατάχθηκε για τον θάνατο του 51χρονου μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος υπέστη έμφραγμα στη Σαλαμίνα και πέθανε καθ' οδόν για το νοσοκομείο, χωρίς τη συνοδεία ασθενοφόρου.

Ο 51χρονος μοντέρ του Mega, Κώστας Κοσμίδης, πήγε το βράδυ της Δευτέρας (16/2) στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας με έντονους πόνους στο στήθος. Οι γιατροί κατάλαβαν αμέσως ότι περνούσε έμφραγμα και του είπαν ότι έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας στην Αθήνα για εξειδικευμένες εξετάσεις.

Παρόλο που εκδόθηκε το παραπεμπτικό, ο άτυχος άνδρας αναχώρησε για τον Πειραιά με το αυτοκίνητο του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στο ύψος του Περάματος, αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει στην άκρη και άφησε την τελευταία του πνοή.

Καταγγελίες από την οικογένεια του μοντέρ: Διατάχθηκε ΕΔΕ

Οι δικοί του άνθρωποι είναι συντετριμμένοι και καταγγέλλουν ότι οι γιατροί τον έδιωξαν από το Κέντρο Υγείας αντί να τον κρατήσουν μέχρι να βρεθεί ασφαλής τρόπος μεταφοράς. Υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ήδη έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Στο Κέντρο Υγείας υπήρχαν δύο γενικοί γιατροί, ένας αγροτικός και νοσηλευτές.

Το νησί έχει δύο ασθενοφόρα, αλλά εκείνη την ώρα ήταν απασχολημένα σε άλλα επείγοντα περιστατικά (ένα τροχαίο και ένα παθολογικό).

