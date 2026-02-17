Περουβιανή μετακομίζει από τις ΗΠΑ στην Ισπανία και αποκαλύπτει τι την εκπλήσσει περισσότερο: «Υπάρχει ένα σε κάθε γωνιά» (vid)

Περουβιανή influencer έχοντας μείνει σε Περού, ΗΠΑ και Ισπανία, εξηγεί τις διαφορές της ευρωπαϊκής ζωής με αυτή της Αμερικής, έχοντας μείνει άναυδη από την καθημερινότητα στη χώρα.

Η δημιουργός περιεχομένου Yailza Pérez, έχοντας ζήσει σε Περού, ΗΠΑ και πλέον στην Ισπανία, μοιράζεται τις έντονες πολιτισμικές διαφορές που συνάντησε, εστιάζοντας στην κοινωνική ζωή, το κόστος διαβίωσης και τον «βάναυσο» ευρωπαϊκό ήλιο που την εξέπληξε.

Αφού έζησε στην Ουέλβα, τη Σεβίλλη και τη Μαδρίτη, η Pérez παρατήρησε κάτι που της προκάλεσε τεράστια εντύπωση: την αφθονία των μπαρ στην Ισπανία. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου ο αριθμός τους είναι σημαντικά μικρότερος, στην Ισπανία σε κάθε γωνία υπάρχει και ένα. Τα επίσημα στοιχεία την επιβεβαιώνουν, καθώς η χώρα αριθμεί 184.430 μπαρ, δηλαδή μία επιχείρηση για κάθε 175 κατοίκους.

Το φθηνότερο φαγητό στην Ευρώπη και η ευκολία στις ανθρώπινες σχέσεις

Το κόστος του φαγητού και ο τρόπος κοινωνικοποίησης αποτέλεσαν το επόμενο «σοκ». Στην Ισπανία, οι άνθρωποι κάθονται σε εξωτερικές ταράτσες για ώρες, απολαμβάνοντας την παρέα και τον ελεύθερο χρόνο τους, μια εικόνα που η Pérez δυσκολευόταν να κατανοήσει λόγω των εμπειριών της στην Αμερική. Οι χαμηλότερες τιμές στην Ευρώπη της επιτρέπουν πλέον να απολαμβάνει πολυτέλειες στο φαγητό που στις ΗΠΑ θα ήταν απαγορευτικές.

Εκπλήσσεται, επίσης, από το πόσο εύκολα οι Ισπανοί πιάνουν κουβέντα με αγνώστους στον δρόμο, με την ίδια οικειότητα που θα μιλούσαν σε έναν φίλο. Οι σχέσεις είναι πολύ πιο ρέουσες και ευγενικές, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου, όπως λέει χαρακτηριστικά, «η επαφή είναι μηδενική».

Οι κοντινές αποστάσεις και ο «βάναυσος» ήλιος

Η εγγύτητα είναι ένας ακόμη παράγοντας που εκτιμά η Pérez. Στην Αμερική χρειαζόταν σχεδόν μία ώρα οδήγησης για οποιονδήποτε προορισμό, ενώ στην Ισπανία οι αποστάσεις είναι σημαντικά μικρότερες.

Ωστόσο, εκείνο που την ανησύχησε περισσότερο ήταν ο ήλιος. Παρόλο που δούλεψε σε εξωτερικούς χώρους στις ΗΠΑ υπό ήλιο και χιόνι, τίποτα δεν τη προετοίμασε για το καλοκαίρι στην Ισπανία. «Θα με πείτε υπερβολική, αλλά η ζέστη στην Ισπανία είναι βάναυση», ομολογεί η ίδια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ