Γαλλίδα συνταξιούχος βρήκε ασχολία που της προσφέρει έναν επιπλέον μισθό: Το εισόδημά της εκτοξεύτηκε

Μια 65χρονη συνταξιούχος στη Γαλλία βρήκε μια επιπλέον δραστηριότητα για να αυξήσει το εισόδημά της.

Όταν ένας άνθρωπος συνταξιοδοτείται, η ζωή του μπορεί να γίνει πιο άνετη ή να μετατραπεί σε πρόκληση. Αυτό ακριβώς συνέβη και με τη Fabienne, μια Γαλλίδα συνταξιούχο που οδηγήθηκε σε πρόωρη αποχώρηση από την εργασία της στα 58 της χρόνια και αποφάσισε ότι ήταν ακόμη σε άριστη κατάσταση για να συνεχίσει να εργάζεται. Δεν ήξερε όμως σε ποιον τομέα και οι δουλειές που της πρότειναν δεν την ικανοποιούσαν ιδιαίτερα, Έτσι αποφάσισε να αλλάξει κλάδο.

Συνδυάζει επιπλέον εισόδημα και πάθος για εργασία

Η Fabienne, που ζει σε ένα μικρό χωριό ανάμεσα στο Sablé-sur-Sarthe και το Angers, ήταν τεχνικός φαρμακείου και βρήκε μια δραστηριότητα που της επιτρέπει να συνδυάζει επιπλέον εισόδημα με το πάθος της για τα αυτοκίνητα. «Πάντα μου άρεσε να οδηγώ και με γοητεύουν τα όμορφα αυτοκίνητα», λέει τώρα που έχει βρει μια άνετη και διεγερτική δουλειά.

«Όλες οι δουλειές που μου πρότειναν ήταν πολύ μακριά από το σπίτι, μερικές φορές μία ώρα διαδρομή, και πληρώνονταν με τον κατώτατο μισθό· δεν ήταν βιώσιμο. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω επάγγελμα». Ο σύντροφός της, που ήταν ήδη οδηγός στην πλατφόρμα Hiflow, ήταν εκείνος που τη μύησε στη μεταφορά αυτοκινήτων.

Έτσι, έκανε την οδήγηση το βιοποριστικό της μέσο. Η αποστολή της: να μεταφέρει οχήματα από το σημείο Α στο σημείο Β. Το 2025 ολοκλήρωσε 180 μεταφορές και διένυσε σχεδόν 37.200 χιλιόμετρα σε όλη τη Γαλλία. Η καθημερινότητά της οργανώνεται γύρω από αποστολές που επιλέγει η ίδια μέσω της πλατφόρμας. Έχει γίνει αυτοαπασχολούμενη, προγραμματίζει τα ταξίδια της, υπολογίζει τα έξοδά της και διαχειρίζεται τις μετακινήσεις της ανεξάρτητα.

«Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι η ελευθερία: επιλέγω τις αποστολές μου και το ωράριό μου», λέει. Οι διαδρομές της κυμαίνονται από 200 έως 400 χιλιόμετρα ανά εργάσιμη ημέρα, στα οποία προστίθεται και το ταξίδι επιστροφής, με τρένο ή με συνεπιβατισμό. «Είναι δυνατό να γίνουν παραδόσεις και στο εξωτερικό, στο Βέλγιο, την Ισπανία ή την Ιταλία, αλλά προτιμώ να μένω στη Γαλλία, ειδικά στο Μεγάλο Δυτικό τμήμα», προσθέτει. «Προσπαθώ να αποφεύγω τις παραδόσεις μικρών αστικών αυτοκινήτων».

Οι αρμοδιότητες και ο μισθός

Η δουλειά της είναι να παραδίδει το αυτοκίνητο στον τελικό προορισμό, σε έναν πελάτη, σε συγκεκριμένη ώρα. «Ανάλογα με τον μήνα, η Hiflow μού επιτρέπει να κερδίζω από 800 έως 1.500 ευρώ, αλλά πρέπει να υπολογίζονται τα έξοδα: καύσιμα, διόδια και, μερικές φορές, ακόμη και ξενοδοχεία», εξηγεί.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα, το μέσο καθαρό εισόδημα των οδηγών της ανέρχεται περίπου στα 500 ευρώ τον μήνα, μετά τα έξοδα, για περίπου έξι παραδόσεις. Τα έσοδα αυτά πρέπει να δηλώνονται, καθώς το καθεστώς της μικροεπιχείρησης συνεπάγεται φορολογικές υποχρεώσεις. Μια νέα ζωή με επιπλέον εισόδημα για τη συμπλήρωση της σύνταξής της.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ