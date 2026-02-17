Οι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοσεβασμό, επαναλαμβάνουν αυτά τα 10 πράγματα στη ζωή τους

Η έλλειψη αυτοσεβασμού έχει πολλαπλές συνέπειες στη ζωή κάθε ανθρώπου. Τα μοτίβα που ακολουθούμε στην καθημερινότητά μας άλλοτε το επιβεβαιώνουν και άλλοτε το διαψεύδουν.

Ο αυτοσεβασμός κάθε ανθρώπου σχετίζεται με την προσωπική αίσθηση που έχει για τον εαυτό του - είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά. Η αυτοεκτίμηση, η αγάπη προς τον εαυτό και η αυτοφροντίδα αποτελούν τρεις βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την ψυχική ισορροπία του ατόμου.

Όταν αυτά κατακτηθούν, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι γεμάτος χρώματα, όνειρα και αισιοδοξία. Αντίθετα, όταν δεν υπάρχουν, βυθιζόμαστε στο κενό, επιτρέποντας στην ανασφάλεια να μας κυριαρχεί.

Σε μια εποχή, όπου βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και πρότυπα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να χαθούν τα όρια και να βρεθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη στο δεύτερο πεδίο - ακόμα κι αν γενικά διαθέτουμε αυτοπεποίθηση και πιστεύουμε στον εαυτό μας.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση, πολλές φορές, να σεβόμαστε τα άτομα γύρω μας, όμως δεν κάνουμε το ίδιο με τον εαυτό μας. Όση προσπάθεια κι αν καταβάλλουμε για να πετύχουμε έναν στόχο, αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε και αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τίποτα ποτέ δεν θα μας δώσει ουσιαστική χαρά.

