Να τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα σου όταν σταματάς να τρως 3 ώρες πριν τον ύπνο

Μια απλή αλλαγή στη βραδινή ρουτίνα που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ποιότητα του ύπνου σας. Δείτε τι θα συμβεί εάν σταματήσετε να τρώτε 3 ώρες πριν τον ύπνο.

Αν νιώθετε ότι κανένα δείπνο δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς επιδόρπιο ή αν κάνετε έφοδο στο ψυγείο ή στο ντουλάπι με τα σνακ σας λίγα λεπτά πριν πάτε για ύπνο, τότε διαβάζετε το κατάλληλο άρθρο. Δραστηριότητες όπως το φαγητό και η άσκηση διεγείρουν το σώμα μας και επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και την ικανότητά μας να κοιμηθούμε.

Ας κάνουμε ένα βήμα πίσω: Αυτό σημαίνει ότι αν πάτε για ύπνο γύρω στις 10, θα ήταν καλό να έχετε φάει μέχρι τις 7 μ.μ. Αν το να σταματήσετε να τρώτε λίγο πριν κοιμηθείτε φαίνεται δύσκολο, θυμηθείτε ότι ο ύπνος είναι μια από τις πιο σημαντικές διαδικασίες του σώματος και μπορεί να διαταραχθεί όταν τρώτε πολύ κοντά στο να ξαπλώνετε (και ειδικά στον ύπνο).

