Πώς να ξεπεράσεις τους 4 πιο συχνούς φόβους, που κρατάνε τους περισσότερους πίσω

Ο φόβος αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο στην επίτευξη των ονείρων μας. Αν δεν υπήρχε, ίσως η διαδρομή μας να ήταν διαφορετική - σίγουρα πιο κοντά στις προσδοκίες μας.

Δεν είναι ούτε η πρώτη και σίγουρα ούτε η τελευταία φορά που διαβάζεις, πως ο φόβος έχει καθοριστική επίδραση στη ζωή μας. Ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ελέγχεται από τη δύναμη του φόβου του - αδυνατεί να απορρίψει τις σκέψεις που αυτός του προκαλεί και πορεύεται με γνώμονα τους ενδοιασμούς και τις ανασφάλειες που «ανθίζουν» μέσα του. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, πως οι φόβοι που μας «ταλαιπωρούν» ενδόμυχα είναι κοινοί για όλους - ακόμα κι αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως.

Ο φόβος, στην ουσία του, είναι ένα αρχέγονο συναίσθημα επιβίωσης που ενεργοποιείται όταν αντιλαμβανόμαστε απειλή. Συνδέεται με τον μηχανισμό «μάχης ή φυγής» και έχει σκοπό να μας προστατεύει από κινδύνους. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να λειτουργήσει υπέρ μας. Ωστόσο, όταν ξεφεύγει από τον έλεγχο, παύει να είναι σύμμαχος και μετατρέπεται σε τροχοπέδη, περιορίζοντάς μας και απομακρύνοντάς μας από τη ζωή που πραγματικά επιθυμούμε να ζήσουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr