Τόσο ελαφριά που ξεχνάς ότι τα φοράς: Γιατί τα νέα Huawei FreeClip 2 θα γίνουν τα must-have ακουστικά σου

Υπάρχουν gadgets που τα χρησιμοποιείς. Και υπάρχουν και εκείνα που γίνονται φυσικό κομμάτι της ημέρας σου, σε σημείο που ξεχνάς ότι υπάρχουν. Τα Huawei FreeClip 2 ανήκουν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Από τη στιγμή που η HUAWEI λάνσαρε για πρώτη φορά τα FreeClip άνοιξε μια νέα «πόρτα» στην εποχή των ακουστικών-all day accessories. Έφερε, θα λέγαμε, στην επιφάνεια μια ανάγκη μας που δεν γνωρίζαμε καν ότι την είχαμε τότε: να έχουμε δηλαδή στα αυτιά μας ακουστικά, που όχι μόνο δεν μας βαραίνουν ή κουράζουν, αλλά που προσθέτουν πόντους στο συνολικό μας outfit, ενώ παράλληλα ξεχνάμε ότι τα φοράμε.

Με τα Huawei FreeClip 2, λοιπόν, η εταιρεία το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και μα φέρνει πλέον το «αύριο» των πιο επαναστατικών ακουστικών στο σήμερα. Έχουμε να κάνουμε πλέον με ένα wearable, το οποίο γίνεται ο ιδανικός σύμμαχος σε κάθε εξωτερική δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα κερδίζει τις εντυπώσεις κάθε φορά που το έχεις πάνω σου.

Η πρώτη δοκιμή

Η αλήθεια είναι πως έχοντας δοκιμάσει και μείνει απόλυτα ικανοποιημένος από τα πρώτα FreeClip, ήμουν σίγουρος πως η HUAWEI θα είχε ετοιμάσει κάτι πραγματικά καλό για την δεύτερη γενιά των πιο επιτυχημένων ακουστικών της.

Πριν καν πατήσω play στο πρώτο τραγούδι, είχα ήδη καταλάβει ότι αυτά τα ακουστικά παίζουν σε διαφορετική κατηγορία εμπειρίας. Δεν είναι από εκείνα που δοκιμάζεις και λες «ωραίος ήχος». Είναι από εκείνα που δοκιμάζεις και λες «κάτι άλλαξε». Ίσως γιατί δεν προσπαθούν να σε απομονώσουν από τον κόσμο, αλλά να μπουν μέσα του μαζί σου. Από το πρωινό καφέ μέχρι τις βραδινές βόλτες, τα FreeClip 2 δεν ζητούν την προσοχή σου, την κερδίζουν αθόρυβα.

Από τις πρώτες ώρες χρήσης κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη tech αξεσουάρ, αλλά για μια μικρή καθημερινή αναβάθμιση. Ένα wearable που δεν σου θυμίζει διαρκώς ότι υπάρχει, αλλά λειτουργεί σαν φυσική προέκταση της ρουτίνας σου. Και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα να πετύχει μια συσκευή.

Ξεχνάς ότι τα φοράς

Η πρώτη εντύπωση ξεκινά από το βάρος τους, και εδώ μιλάμε για μόλις 5,1 γραμμάρια ανά ακουστικό και περίπου 37,8 γραμμάρια μαζί με τη θήκη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μετά από λίγα λεπτά ο εγκέφαλος σταματά να τα καταγράφει ως αντικείμενο πάνω σου.

Δεν πιέζουν, δεν κουράζουν και δεν δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι βρίσκεται μέσα στο αυτί, κάτι που οφείλεται στον ανοιχτό σχεδιασμό τους και στη χαρακτηριστική clip δομή που αγκαλιάζει το αυτί χωρίς να εισχωρεί σε αυτό. Η νέα γενιά είναι μάλιστα αισθητά μικρότερη και ελαφρύτερη, μειώνοντας την πίεση στο αυτί έως και ένα τέταρτο σε σχέση με πριν.

Το αποτέλεσμα είναι απλό αλλά εντυπωσιακό στην πράξη. Τα φοράς το πρωί για να ακούσεις μουσική ή να απαντήσεις σε ένα call και συνειδητοποιείς αργότερα το βράδυ ότι δεν τα έβγαλες ποτέ. Αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Η ήχος που χρειάζεσαι για κάθε στιγμή της ημέρας

Τα FreeClip 2 δεν έχουν στόχο να εντυπωσιάσουν με υπερβολές, αλλά να σε κερδίσουν με ισορροπία. Ο οδηγός διπλού διαφράγματος 10,8 mm αποτελεί μια ουσιαστική αναβάθμιση και προσφέρει καθαρό και φυσικό ήχο, χωρίς να κουράζει ακόμη και μετά από πολλές ώρες ακρόασης. Η βελτιωμένη ακουστική δομή μεταφράζεται σε αισθητά πιο γεμάτο μπάσο και πιο καθαρά μεσαία χωρίς μεταλλικό χαρακτήρα.

Στην καθημερινότητα αυτό σημαίνει ότι είτε ακούς playlist είτε podcast είτε video calls, ο ήχος παραμένει ξεκούραστος. Δεν σε πιέζει, δεν σε κουράζει, δεν προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή. Απλώς υπάρχει εκεί, όπως πρέπει.

ΑΙ επεξεργασία φωνής για πιο «καθαρές» κλήσεις

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των Huawei FreeClip 2 είναι το σύστημα μικροφώνων με AI επεξεργασία φωνής και ακύρωση θορύβου. Κατά τη διάρκεια κλήσεων απομονώνεται η φωνή σου και μειώνεται ο περιβαλλοντικός θόρυβος ακόμη και σε έντονα περιβάλλοντα, ώστε ο συνομιλητής να σε ακούει καθαρά. Παράλληλα, η έξυπνη προσαρμογή έντασης αναλύει τον θόρυβο γύρω σου και ρυθμίζει αυτόματα το volume για να παραμένει σταθερή η εμπειρία ακρόασης.

Σκέψου το σαν να υπάρχει ένας αόρατος ηχολήπτης που προσαρμόζει τον ήχο για σένα. Δεν χρειάζεται να πειράζεις ρυθμίσεις, δεν χρειάζεται να αυξομειώνεις ένταση. Όλα γίνονται αυτόματα.

Και πότε τα φορτίζω;

Η αυτονομία τους είναι ένα ακόμη συν που βάζω σε αυτά τα ακουστικά. Μπορούν να αντέξουν έως και εννέα ώρες μουσικής και συνολικά τριάντα οκτώ ώρες με τη θήκη, ενώ στις κλήσεις προσφέρουν περίπου έξι ώρες και έως είκοσι πέντε με τη θήκη.

Εκεί όμως που πραγματικά λάμπουν είναι στη γρήγορη φόρτιση, αφού δέκα λεπτά στην πρίζα δίνουν περίπου τρεις ώρες χρήσης. Αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο που τα χρησιμοποιείς, γιατί ακόμη κι αν ξεχάσεις να τα φορτίσεις, δεν σε αγχώνει.

Συνδεσιμότητα και αντοχή

Η σύνδεση τους είναι πανεύκολη και γίνεται μέσω Bluetooth 6.0. Είναι σταθερή και άμεση, ενώ η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με δύο συσκευές κάνει τη μετάβαση από κινητό σε laptop σχεδόν αόρατη. Οι ενσωματωμένοι αισθητήρες, όπως υπερύθρων, κίνησης και bone acoustic sensor, συνεργάζονται ώστε να αναγνωρίζουν τη χρήση και να προσαρμόζουν τη λειτουργία.

Παράλληλα, τα gestures αφής και swipe επιτρέπουν έλεγχο μουσικής, έντασης και κλήσεων χωρίς να χρειάζεται να πιάσεις τη συσκευή σου. Με λίγα λόγια όλη η εμπειρία είναι τόσο ομαλή που δεν σκέφτεσαι ποτέ τη διαδικασία. Απλώς λειτουργούν.

Επιπλέον διαθέτουν πιστοποίηση IP57 για νερό και σκόνη. Αντέχουν δηλαδή ιδρώτα, ψιλόβροχο και γενικά την ένταση της καθημερινότητας, ενώ η θήκη με IP54 προστατεύει επαρκώς κατά τη μεταφορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να τα έχεις μαζί σου όλη μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη, είτε περπατάς στην πόλη είτε δουλεύεις είτε χαλαρώνεις.

Η νέα εποχή των ακουστικών είναι εδώ

Όσα και να γράφουμε και να λέμε, η αλήθεια είναι πως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των FreeClip 2 είναι πως «κάθονται καλά» σε όλους. Η Huawei έδωσε μεγάλη βάση στην παραπάνω πρόταση και κάνει πλέον λόγο για βελτιωμένη συμβατότητα με περισσότερα από 10.000 διαφορετικά αυτιά, χάρη στον νέο της C-bridge σχεδιασμό.

Είχε βάλει στόχο να δημιουργήσει ακουστικά που «ξεχνάς ότι τα φοράς» και τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Τα FreeClip 2 εκτός του ότι προσαρμόζονται άριστα σχεδόν σε κάθε αυτί, δεν απομονώνουν τον κόσμο γύρω σου, τον ενσωματώνουν στην εμπειρία ακρόασης.

Μπορείς να ακούς μουσική και ταυτόχρονα να αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει γύρω σου, να μιλάς με ανθρώπους χωρίς να τα βγάζεις και να κινείσαι με ασφάλεια στον δρόμο. Μετά από λίγες μέρες κατάλαβα ότι τα χρησιμοποιούσα περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ακουστικό είχα δοκιμάσει. Όχι επειδή είχαν τον πιο εντυπωσιακό ήχο, αλλά επειδή ήταν τα πιο άνετα και τα πιο φυσικά στη χρήση.

Δεν προσπαθούν να είναι τα πιο δυνατά ή τα πιο θεαματικά ακουστικά της αγοράς. Προσπαθούν να είναι αυτά που τα φοράς και ξεχνάς ότι υπάρχουν. Και αυτό τελικά είναι που τα κάνει να ξεχωρίζουν. Όσο για την τιμή τους; Τα FreeClip 2 διατίθενται στα 199 ευρώ, ενώ είναι συμβατά τόσο με Android όσο και με iOS.