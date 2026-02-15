Έσπασαν τη μαρμάρινη πλάκα στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή!

Υλικές φθορές προκάλεσαν άγνωστοι στο Μνημείο των 200 αγωνιστών στην Καισαριανή. Η Δημοτική Αρχή καταδικάζει τον βανδαλισμό και προχωρά σε άμεση αποκατάσταση.

Τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Δημοτική Αρχή Καισαριανής.

Οι ζημιές εντοπίστηκαν στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που αναφέρει την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944.

Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση ιστορικών φωτογραφιών που προκάλεσαν έντονη συγκίνηση, αποτυπώνοντας τη στάση των Ελλήνων αγωνιστών, οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να σβηστεί, ανεξάρτητα από τις ενέργειες όσων επιχειρούν να την προσβάλουν. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των φθορών.

Η Δημοτική Αρχή υπογραμμίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού χώρου του Σκοπευτήριο Καισαριανής, δηλώνοντας αποφασισμένη να υπερασπιστεί τη διατήρηση και την απόδοση της ιστορικής μνήμης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Καισαριανής

Η ιστορική μνήμη δε σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η Δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης.

Δήλωση Δημάρχου Καισαριανής

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, είχε προχωρήσει σε γραπτή δήλωση σχετικά με τις συγκλονιστικές φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.

«Οι φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τον αιματοβαμμένο ηρωικό τόπο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς και φαίνεται να αφορούν τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 από τις δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας, σκορπίζουν ρίγη συγκίνησης.

Με κομμένη την ανάσα και βαθιά συγκινημένοι υποκλινόμαστε στο μεγαλείο της δύναμης των 200 ηρώων που με απόλυτη συνείδηση δεν διαπραγματεύτηκαν την πίστη τους στο δίκιο και τη λευτεριά του λαού μας και έδωσαν την ίδια τους τη ζωή. Στάθηκαν όρθιοι, με το κεφάλι ψηλά και με βλέμμα καθαρό μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Ο αγώνας τους μας εμπνέει. Οι 200 κομμουνιστές αποτελούν φάρο για εμάς, χρέος και παράδειγμα για να ορθώσουμε σήμερα το ανάστημά μας στο καθήκον που μας προτάσσει η ιστορία. Οι φωτογραφίες αυτές δεν μπορούν να θεωρούνται εμπόρευμα και η αξία τους δεν μετριέται σε χρήμα. Δεν επιτρέπεται να ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι ιστορικά τεκμήρια και ντοκουμέντα ανεκτίμητης αξίας για τον τόπο και τον λαό μας.

Από την πρώτη στιγμή δημοσιοποίησης των φωτογραφιών δεχόμαστε δεκάδες μηνύματα από κατοίκους της Καισαριανής και απογόνους του ηρωικού αγώνα της περιόδου.

Ζητάμε εδώ και τώρα με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας.

Τον χώρο του Θυσιαστηρίου της Λευτεριάς επιδιώκουμε να αναδείξουμε, φωτίζοντας τις χρυσές σελίδες των αγώνων του λαού μας και σε αυτό τον δρόμο η Δημοτική Αρχή Καισαριανής μαζί με τον λαό θα προσπεράσουν κάθε εμπόδιο».

Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων αγωνιστών

