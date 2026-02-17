«Το οφείλουμε σε όλους εσάς»: Για πρώτη φορά ανοιχτό μνημόσυνο για τα τρία κορίτσια Πλακιά

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε στα Τέμπη τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, δήλωσε πως για πρώτη φορά θα τελεσθεί μνημόσυνο ανοιχτό προς όλους.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες από σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που στοίχισε της ζωή σε 57 ανθρώπους, με τη δίκη για τη δικαίωσή τους να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε στο τραγικό δυστύχημα τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του, δημοσιοποίησε μέσω ανάρτησής του, πως για πρώτη φορά φέτος η οικογένεια θα τελέσει μνημόσυνο ανοιχτό για όλους όσοι επιθυμούν να σταθούν δίπλα τους, στο Καστράκι Τρικάλων.

