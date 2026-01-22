Τρελάθηκαν τα POS και χτυπούσαν στο μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία: Ο λόγος που συνέβη (vid)

Μηνύματα από το 112 εμφανίστηκαν και στα POS με έναν τεχνικό ταμειακών συστημάτων να εξηγεί τον λόγο που συνέβη κάτι τέτοιο.

Μήνυμα από το 112 ήχησε την Τετάρτη (21/1) σε όλη την Αττική λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, εκτός από τα κινητά τηλέφωνα το μήνυμα του 112 ήχησε και στα μηχανήματα POS προκαλώντας εύλογες απορίες, για το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.

Τα «έξυπνα» POS

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA από έναν τεχνικό ταμειακών συστημάτων, ο λόγος που συνέβη αυτό είναι επειδή τα POS είναι «έξυπνα» και λειτουργούν όπως τα κινητά τηλέφωνα (smarthphones).

«Πολλά POS έχουν android λειτουργικό όπως και τα περισσότερα κινητά. Σε αυτά τα λειτουργικά τρέχει και το σύστημα που μεταφέρει την είδηση του 112. Πολλά από αυτά δεν είναι καν POS, είναι ταμειακές-android που φιλοξενούν και POS. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό», ανέφερε.

Είναι επικίνδυνα τα POS;

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε και ο Νίκος Βασιλάκος, ειδικός κυβερνοασφάλειας ο οπoίος εξήγησε αν οι δυνατότητες αυτές των POS είναι ανησυχητικές για επικίνδυνες. «Υπάρχει μια διασύνδεση τεχνολογική που πρέπει να μας προβληματίζει διότι ξαφνικά, το κινητό, το POS και όλα αυτά είναι θύρες εισόδου και όπως καταλαβαίνετε είναι και λίγο κενά ασφαλείας. Όταν δηλαδή έχεις ένα POS που είναι κινητό, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι είναι κινητό και μπορεί να μπει κάποιος να πάρει πληροφορίες. Γι αυτό λέμε ότι είναι σημαντικό να γίνονται πάντα ενημερώσεις στην ώρα τους», εξήγησε.

