Η εξομολόγηση της Αλεξίας Έβερτ για τον σύζυγό της: Οι γιατροί έλεγαν «μην κάνετε πολλές ερωτήσεις»

«Πήγε στο νοσοκομείο για πονοκέφαλο, γύρισε άλλος άνθρωπος - Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι»

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της, Γιώργου Αλβέρτη, προχώρησε η Αλεξία Έβερτ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κεραία» της ΕΡΤ και τη Ρέα Βιτάλη, περιέγραψε το χρονικό ενός ιατρικού περιστατικού που ξεκίνησε ως ρουτίνα και εξελίχθηκε σε έναν μακροχρόνιο Γολγοθά για την οικογένειά της, ο οποίος συνεχίζεται εδώ και 23 χρόνια.

Όλα άρχισαν από έναν επίμονο πονοκέφαλο που οδήγησε τον Γιώργο Αλβέρτη στο νοσοκομείο για μια τυπική μαγνητική τομογραφία. Τίποτα δεν προμήνυε τη δραματική τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα μέσα σε μόλις δύο εικοσιτετράωρα, ανατρέποντας βίαια την καθημερινότητα του ζευγαριού. Ανακαλώντας εκείνες τις στιγμές, η Αλεξία Έβερτ περιγράφει το σοκ που βίωσε: «Μου ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Είχα πάει στη δουλειά μου να εργαστώ μια κανονική μέρα. Και ο άνδρας μου πήγε με πονοκέφαλο να κάνει εξετάσεις, γιατί προφανώς πρέπει να ήταν οδυνηρός για να αποφασίσει να κάνει μαγνητική».

