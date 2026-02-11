Μέσα στο «61»: Το εστιατόριο του Βινίσιους που έγινε στέκι των σταρ της Ρεάλ

Στην καρδιά της Μαδρίτης, πίσω από μια σχεδόν αόρατη πόρτα, κρύβεται το «61», το art dining club του Βινίσιους που έχει γίνει στέκι διασήμων.

Στον αριθμό 61 της οδού José Abascal, στο κέντρο της Μαδρίτης, βρίσκεται ένα από τα πιο συζητημένα στέκια της πόλης. Το «61» δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα art dining club που συνδυάζει γαστρονομία, αισθητική και nightlife, και ανήκει στον Βινίσιους Τζούνιορ.

Πρόσφατα δείπνησαν εκεί οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, επιβεβαιώνοντας ότι ο χώρος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη νυχτερινή ζωή της ισπανικής πρωτεύουσας.

Ένα concept που αλλάζει κάθε 6 μήνες

Το εσωτερικό του «61», σχεδιασμένο από το Archidom Studio, θυμίζει περισσότερο ιδιωτική γκαλερί παρά κλασικό εστιατόριο. Οι τοίχοι λειτουργούν ως εκθεσιακός χώρος, με την καλλιτεχνική πρόταση να ανανεώνεται περίπου κάθε έξι μήνες, ώστε κάθε επίσκεψη να είναι διαφορετική.

Ο φωτισμός είναι χαμηλός και ατμοσφαιρικός, με λεπτομέρειες όπως αρωματικά κεριά Loewe να ενισχύουν τη συνολική εμπειρία. Οι στολές του προσωπικού φέρουν την υπογραφή της ισπανικής sustainable φίρμας Casoná, ενώ ακόμη και τα sneakers της ομάδας είναι ειδική έκδοση της Nike, σχεδιασμένη αποκλειστικά για τον χώρο.

Από τα κάρβουνα στο dancefloor

Στην κουζίνα βρίσκεται ο Αργεντινός σεφ Φράνκο Φραντσεσκίνι, με έμφαση στα πιάτα στη σχάρα. Στο μενού ξεχωρίζουν τα angus παϊδάκια, η γλώσσα meunière, τα tacos και οι παραδοσιακές empanadas. Για το τέλος, το φλαν της γιαγιάς Nelly αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Το σκηνικό αλλάζει μετά το δείπνο. Καθώς οι ώρες περνούν, τα φώτα χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο και η μουσική ανεβαίνει, μεταμορφώνοντας το εστιατόριο σε club. Η μετάβαση είναι ομαλή, σχεδόν κινηματογραφική.

Το «61» είναι η πρώτη κίνηση του ομίλου Mosh στη Μαδρίτη, μετά την επιτυχία του στη Μαρμπέγια με γνωστά venues της περιοχής. Από τον χώρο έχουν ήδη περάσει, πέρα από τον ίδιο τον Βινίσιους, ο Κιλιάν Εμπαπέ, οι ηθοποιοί Αρόν Πάιπερ και Έστερ Εξπόσιτο, αλλά και ο τραγουδιστής Ozuna.

