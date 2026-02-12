Τα ήρεμα νερά, η άρση του casus belli και η αγάπη που ξεχείλισε στην Πλεύση

Ο Μαξιμιλιανός αποτιμά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν ενώ σχολιάζει τις «καρδούλες» της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς την Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Δεν χρειαζόταν να είμαστε μάντεις για να προβλέψουμε το πώς θα κυλούσε η συζήτηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. «Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε» ήταν το μήνυμα για τα θέματα υψηλής πολιτικής, αλλά επειδή η γεωπολιτική κατάσταση είναι πολύ περίεργη διεθνώς καλύτερα να μην παίζουμε με τη φωτιά.

Το κλίμα πάντως στις συναντήσεις που έγιναν ήταν καλό και τα καλά λόγια περίσσευαν και από τις δύο πλευρές. «Πολύτιμος φίλος» για τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης, «γείτονας από την μοίρα που μας έβαλε δίπλα-δίπλα» ο Μητσοτάκης.

Τη γεωγραφία κανείς δεν μπορεί να την αλλάξει, οπότε ας είμαστε όσο πιο πραγματιστές γίνεται, ήταν το σαφές μήνυμα των δυο πλευρών.

