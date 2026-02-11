Τα αυτογκόλ της κυβέρνησης, το ταξίδι που άφησε ο Μητσοτάκης και το επόμενο κόμμα της Καραγεωργοπούλου

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για την «τρύπα» που υπάρχει στο Μαξίμου και το παρασκήνιο της σημερινής συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν και των ομάδων τους.

Eίναι να απορεί κανείς πώς η κυβέρνηση βρέθηκε να απολογείται και να μπαίνουν υπουργοί της στο κάδρο της υπόθεσης Παναγόπουλου, όταν το θέμα αφορούσε τουλάχιστον με βάση τη διάταξη του προέδρου της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα Χαράλαμπο Βουρλιώτη κατά βάση τον από το ΠΑΣΟΚ προερχόμενο πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Είναι προφανές ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει κάποια τρύπα, κάποιο κενό, που επιτρέπει σε τέτοια γεγονότα να εκδηλωθούν και να πάρουν διάσταση, όταν θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος άνθρωπος να προλαβαίνει την εκδήλωση μιας δυνητικής κρίσης. Αλλά τώρα αυτά είναι ψιλά γράμματα για ένα Μαξίμου που έφαγε το γκολ των Τεμπών από τα αποδυτήρια και με έναν χρόνο προειδοποίηση.

