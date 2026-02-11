Δημοσκόπηση RealPolls: Η «μάχη» της δεύτερης θέσης και οι ανατροπές του Φεβρουαρίου

Ανατροπές σε σχέση με τον Ιανουάριο παρουσιάζουν τα ευρήματα της νέας δημοσκόπησης της RealPolls για το Protagon.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.715 πολιτών, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή της των τελευταίων επτά μηνών. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φθάνει το 28,9% (από 28,7% τον Ιανουάριο), ποσοστό οριακά υψηλότερο από εκείνο των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά χαμηλότερο από τις επιδόσεις της στις εθνικές κάλπες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr