Αρχαίο παιχνίδι αποκωδικοποιήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη μετά από 100 χρόνια

Ένα ρωμαϊκό επιτραπέζιο παιχνίδι, που ανακαλύφθηκε πριν από ένα και πλέον αιώνα αλλά παρέμενε μυστήριο, φαίνεται πως χρωστάει στην τεχνητή νοημοσύνη την αποκάλυψη των κανονισμών του.

Το ταμπλό, με διάμετρο περίπου οκτώ ίντσες και κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο, βρέθηκε γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα στην πόλη Heerlen της Ολλανδίας, τη ρωμαϊκή Coriovallum. Χαραγμένο με γραμμές που σχημάτιζαν ένα ορθογώνιο οκτάγωνο, το παιχνίδι παρέμενε δυσνόητο - μέχρι πρόσφατα.

Η ομάδα του ερευνητή, Walter Crist, προγραμμάτισε δύο bot τεχνητής νοημοσύνης να δοκιμάζουν πάνω από 100 σύνολα κανόνων από άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μετά από χιλιάδες επαναλήψεις, η ομάδα σύγκρινε τις κινήσεις των κομματιών με τη φθορά στο ταμπλό και ανακάλυψε εννέα σύνολα κανόνων που ταιριάζουν με τα αυλάκια στην πέτρα. Όλα ανήκουν σε ένα είδος «παιχνιδιού μπλοκαρίσματος», όπου ο ένας παίκτης προσπαθεί να εμποδίσει τον άλλο να κινηθεί - κάτι σαν την τρίλιζα.

Ludus Coriovalli: Το παλαιότερο παιχνίδι μπλοκαρίσματος

Η ανακάλυψη δείχνει ότι το ρωμαϊκό παιχνίδι είναι το παλαιότερο γνωστό παιχνίδι μπλοκαρίσματος στην Ευρώπη. Ο Crist και η ομάδα του ονόμασαν το παιχνίδι Ludus Coriovalli, δηλαδή «το παιχνίδι από το Coriovallum».

Μελέτες όπως αυτή ανοίγουν τον δρόμο για την κατανόηση αρχαίων παιχνιδιών, προσφέροντας εικόνα για τον τρόπο που οι άνθρωποι στο παρελθόν περνούσαν τον χρόνο τους και διασκέδαζαν, συνδέοντας το παρελθόν με το σήμερα.

