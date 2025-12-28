Ο «χασάπης» πίσω από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην ιστορία: Πώς ο Τσαρλς Τέιλορ βύθισε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε στη φρίκη (vid)

Ο Τσαρλς Τέιλορ εμφανιζόταν ως ηγέτης που υποσχόταν ειρήνη και ανοικοδόμηση. Στην πραγματικότητα όμως βρέθηκε πίσω από μερικά από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της σύγχρονης αφρικανικής ιστορίας.

Ο Τσαρλς Τέιλορ δημόσια παρουσιαζόταν ψύχραιμος, κομψά ντυμένος, μιλώντας για ειρήνη και ανασυγκρότηση της Λιβερίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρυβόταν ένας άνθρωπος συνδεδεμένος με ακραία βία, σφαγές, ακρωτηριασμούς, στρατολόγηση παιδιών και μαζικούς βιασμούς σε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Ο υπό την επιρροή του στρατός και οι ένοπλες ομάδες του ευθύνονται, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για περίπου 250.000 νεκρούς, καθώς και για εκατοντάδες χιλιάδες βιασμούς, βασανισμούς και ακρωτηριασμούς στις δύο εμφύλιες συγκρούσεις.

Πολύ πριν από αυτόν, η Λιβερία είχε ήδη βυθιστεί στην αποσταθεροποίηση. Το 1980 ο Σάμιουελ Ντόου κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα και οι δυνάμεις του έγιναν διαβόητες για βασανιστήρια, εθνοτικές σφαγές και εκτελέσεις. Αυτό άνοιξε τον δρόμο στον Τέιλορ...

Η φρίκη του Τσαρλς Τέιλορ

Στρατολόγηση παιδιών: Σκότωναν μέχρι και τους ίδιους τους γονείς τους

Αμέτρητα παιδιά στρατολογήθηκαν δια της βίας. Αγόρια ακόμη και 10 ετών απήχθησαν, απειλήθηκαν, αναγκάστηκαν να σκοτώσουν ή να πεθάνουν. Πολλά ναρκώθηκαν με «brown brown» (μίγμα κοκαΐνης και πυρίτιδας) και χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη γραμμή. Άλλα εξαναγκάστηκαν να σκοτώσουν ακόμη και τους ίδιους τους γονείς τους για «μύηση».

Τα κορίτσια-σκλάβες: Βιασμοί και κακοποιήσεις

Τα κορίτσια απάγονταν, μετατρέπονταν σε «συζύγους» μαχητών, βιάζονταν επανειλημμένα, κακοποιούνταν και εξαναγκάζονταν σε εργασία. Πολλές γεννούσαν χωρίς καμία ιατρική βοήθεια. Μέχρι και 70% του πληθυσμού φέρεται να υπήρξε θύμα σεξουαλικής βίας.

Σφαγές, καμένες κοινότητες, μαζικοί τάφοι

Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν, άνθρωποι θάφτηκαν ζωντανοί, αποκεφαλίστηκαν, βασανίστηκαν. Μία από τις πιο φρικτές σφαγές έγινε στη Λουθηρανική Εκκλησία Αγίου Πέτρου στη Μονρόβια το 1990, όπου πάνω από 600 άμαχοι σφαγιάστηκαν.

Στη Σιέρα Λεόνε οι αντάρτες της RUF επέβαλαν τη φρικαλέα «short sleeve / long sleeve» πρακτική, όπου θύματα έπρεπε να επιλέξουν αν θα ακρωτηριαστούν στα χέρια ή στους βραχίονες.

Η πτώση του Τσαρλς Τέιλορ

Ο Τέιλορ εμφανίστηκε ως «σωτήρας», κέρδισε εκλογές το 1997, αλλά στην πραγματικότητα συνέχισε να τροφοδοτεί πολέμους, στηρίζοντας και εξοπλίζοντας την RUF στη Σιέρα Λεόνε, αν και το αρνιόταν. Το 2003 κατηγορήθηκε επισήμως. Διέφυγε στη Νιγηρία με άσυλο, συνελήφθη το 2006 και μεταφέρθηκε στη Χάγη.

Η δίκη κράτησε σχεδόν έξι χρόνια. Μάρτυρες χωρίς άκρα, βιασθείσες γυναίκες, πρώην παιδοστρατιώτες κατέθεσαν. Τεκμήρια συνέδεσαν τον Τέιλορ με όπλα, «ματωμένα διαμάντια» και στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το 2012 κρίθηκε ένοχος για 11 κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, δολοφονίες, βιασμούς, ακρωτηριασμούς, τρομοκρατία, στρατολόγηση παιδιών. Καταδικάστηκε σε 50 χρόνια φυλάκιση. Σήμερα κρατείται στη Βρετανία.

Ο Ντόου αιχμαλωτίστηκε το 1990 από παραστρατιωτικούς. Βασανίστηκε επί 12 ώρες, ακρωτηριάστηκε, βιντεοσκοπήθηκε και τελικά δολοφονήθηκε. Το γυμνό πτώμα του εκτέθηκε δημόσια.

