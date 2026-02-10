Βασιλικό νησί βγήκε στο «σφυρί», αλλά έχει μια αντικειμενική δυσκολία

Ιδιωτικό νησί που κάποτε άνηκε στη Βασίλισσα Άννα είναι προς πώληση, όμως όποιος το αποκτήσει δεν θα μπορεί να έχει πάντα πρόσβαση.

Ένα ιδιωτικό νησί που ανήκε κάποτε στη βασιλική οικογένεια είναι προς πώληση στην τιμή ενός σπιτιού. Το νησί, έκτασης 18 στρεμμάτων, βρίσκεται στις εκβολές ποταμού, κοντά στην ακτή της Βόρειας Ουαλίας και ανήκε κάποτε στη Βασίλισσα Άννα, η οποία βασίλεψε από το 1702 έως το 1714.

Το νησί και η μεγάλη βικτωριανή αγροικία του -η οποία βρίσκεται στην ανατολική του ακτή και κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1970- δόθηκαν από τη Βασίλισσα Άννα στους προγόνους του Λόρδου Χάρλεχ και έμεινε γνωστό ως «Το Δώρο της Άννας». Η τιμή του κυμαίνεται κοντά στις 400.000 ευρώ, όσο δηλαδή κοστίζει ένα σπίτι.

Η δυσκολία για όποιον το αγοράσει

Ωστόσο, το νησί είναι προσβάσιμο μόνο διασχίζοντας μια λασπώδη περιοχή κατά τη χαμηλή παλίρροια. Βρίσκεται στις εκβολές του ποταμού Dwyryd κοντά στο χωριό Portmeirion και πιστεύεται ότι αποτελεί μέρος της ιδιοκτησίας Glyn Estate που ανήκει στον 7ο Βαρόνο Χάρλεχ. Οι πωλητές λένε ότι το νησί προσφέρει «ένα εκτεταμένο και παρθένο τοπίο με απίστευτη πανοραμική θέα κατά μήκος της ακτογραμμής και των γύρω βουνών».

Ο μεσίτης δήλωσε: «Το ακίνητο βρίσκεται σε μια μοναδική και ήρεμη τοποθεσία στις εκβολές του ποταμού Afon Dwyryd, κοντά στο χωριό Talsarnau. Με τον συνδυασμό κληρονομιάς και φυσικής ομορφιάς, αποτελεί μια συναρπαστική πρόταση για αγοραστές που αναζητούν να αποκτήσουν ακίνητο σε ένα πραγματικά ιδιαίτερο μέρος της Ουαλίας».

Η αγροικία, φτιαγμένη από πέτρα, είχε θέα τις εκβολές προς το Talsarnau, αλλά χρειάζεται εκτεταμένη ανακαίνιση. Διαθέτει επίσης, ένα πέτρινο βοηθητικό κτήριο για αποθήκευση και άλλες ανάγκες. Με την προϋπόθεση της έγκρισης οικοδομικών αδειών, ο μεσίτης είπε ότι αποτελεί «μια συναρπαστική και σπάνια ευκαιρία» για έναν αγοραστή να «ανακαινίσει και να βελτιώσει» το ακίνητο.

Το νησί εκτείνεται σε 17,74 στρέμματα γης και είναι ένας συνδυασμός βραχώδους χορτολιβαδικού εδάφους και μόνιμης βοσκότοπης γης.

