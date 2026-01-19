Υποσχέθηκε νίκη από τον Θεό και πήρε 40.000 δολάρια: Συνελήφθη μάγος-γιατρός στο Μάλι

Οργή φιλάθλων στο Μάλι μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Σενεγάλη και την αποκάλυψη απάτης 40.000 δολαρίων από μάγο-γιατρό.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρέθηκε ένας αυτοαποκαλούμενος μάγος-γιατρός στο Μάλι, αφού έπεισε δεκάδες φιλάθλους της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου να του δώσουν συνολικά 40.000 δολάρια, υποσχόμενος μια νίκη που τελικά δεν ήρθε.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, με την έναρξη του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όταν ο Καραμόγκο Σιναγιόκο εμφανίστηκε ως «προφήτης», υποστηρίζοντας ότι είχε θεϊκή αποκάλυψη πως το Μάλι θα επικρατούσε στον πρώτο του αγώνα. Η απρόσμενη νίκη της τελευταίας στιγμής απέναντι στην Τυνησία φάνηκε να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του, πείθοντας πολλούς φιλάθλους για τις υπερφυσικές του ικανότητες.

Λίγες ημέρες αργότερα, ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Σενεγάλη, δεκάδες υποστηρικτές κατέφθασαν στο σπίτι του Σιναγιόκο μεταφέροντας σακούλες με μετρητά, προκειμένου -όπως πίστευαν- να εξασφαλίσουν «πνευματική βοήθεια» για την ομάδα. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε άγγιξε τις 40.000 δολάρια.

Ωστόσο, το σχέδιο κατέρρευσε μετά την ήττα της εθνικής ομάδας, που σήμανε και τον αποκλεισμό της από τη διοργάνωση. Η απογοήτευση των φιλάθλων γρήγορα μετατράπηκε σε οργή. Περίπου 100 εξαγριωμένοι υποστηρικτές εισέβαλαν στην κατοικία του μάγου-γιατρού, εκτοξεύοντας προς το μέρος του πέτρες και ύβρεις.

Οι Αρχές επενέβησαν και συνέλαβαν τον Σιναγιόκο με την κατηγορία της απάτης. Σε δήλωσή του μετά τη σύλληψη, επιχείρησε να αποποιηθεί την ευθύνη, αποδίδοντας την εξέλιξη σε ανώτερη δύναμη. «Δεν είμαι Θεός. Έκανα το καθήκον μου, αλλά ο Θεός αποφάσισε διαφορετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

