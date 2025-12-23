Σοκότρα: Το απρόσιτο νησί ανάμεσα σε δύο ηπείρους με τοπία σαν πίνακας του Νταλί

Η Σοκότρα, μνημείο UNESCO στον Ινδικό Ωκεανό, εντυπωσιάζει με τα δρακόδεντρα και τη μοναδική βιοποικιλότητα, αλλά παραμένει σχεδόν απρόσιτη λόγω του πολέμου στην Υεμένη.

Χαμένο στον Ινδικό Ωκεανό, ανάμεσα στην Αφρική και την Ασία, το αρχιπέλαγος της Σοκότρα μοιάζει περισσότερο με φανταστικό σκηνικό παρά με πραγματικό τόπο. Ένα σύμπλεγμα νησιών που βρίσκεται «κοντά σε όλα, αλλά μακριά από τα πάντα», με τοπία τόσο αλλόκοτα που θυμίζουν σουρεαλιστικούς πίνακες και μια φύση σχεδόν ανέγγιχτη από τον σύγχρονο κόσμο.

Η Σοκότρα δεν είναι απλώς ένας εξωτικός προορισμός. Είναι μια περιοχή μοναδική σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο λόγω της γεωγραφικής της απομόνωσης όσο και λόγω της απίστευτης βιοποικιλότητάς της. Περισσότερο από το ένα τρίτο των 825 φυτικών ειδών που φιλοξενεί είναι ενδημικά, ενώ το 90% των ερπετών και το 95% των σαλιγκαριών της δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον πλανήτη. Στα νερά της καταγράφονται περισσότερα από 700 είδη ψαριών, συνθέτοντας ένα από τα πιο πλούσια οικοσυστήματα του κόσμου.

Σήμα κατατεθέν του νησιού αποτελούν τα περίφημα δρακόδεντρα, γνωστά και ως «δέντρα του αίματος του δράκου», λόγω της κόκκινης ρητίνης που παράγουν. Με το χαρακτηριστικό, ομπρελοειδές τους σχήμα, δημιουργούν ένα τοπίο που μοιάζει εξωγήινο. Δίπλα τους στέκουν το δέντρο Dendrosicyos socotranus και το γιγαντιαίο σύκο της Σοκότρα, φυτά με παραμορφωμένες, σχεδόν σουρεαλιστικές μορφές, που εύκολα θα μπορούσαν να έχουν ξεπηδήσει από τη φαντασία του Σαλβαδόρ Νταλί.

Η παγκόσμια αξία του αρχιπελάγους αναγνωρίστηκε επίσημα το 2008, όταν η Σοκότρα εντάχθηκε στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ωστόσο, παρά τον φυσικό της πλούτο, παραμένει ένας από τους πιο δύσκολα προσβάσιμους προορισμούς στον κόσμο.

Ο λόγος είναι ο παρατεταμένος εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη, στην οποία ανήκει το νησί. Από το 2014, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης, γεγονός που καθιστά τα ταξίδια στη Σοκότρα περίπλοκα και αυστηρά ελεγχόμενα. Οι εμπορικές πτήσεις είναι ανύπαρκτες και η μοναδική αεροπορική σύνδεση γίνεται μέσω ναυλωμένων πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με ειδική άδεια και τη διαμεσολάβηση τοπικών πρακτορείων.

Παρά τη σχετική προστασία που της προσφέρει η απομόνωση, η UNESCO προειδοποιεί ότι το νησί δεν είναι άτρωτο. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων και ο μη βιώσιμος τουρισμός συνιστούν πιθανές μελλοντικές απειλές. Η ανάγκη για αυστηρό σχεδιασμό και διαρκή παρακολούθηση κρίνεται επιτακτική, ώστε αυτός ο σπάνιος φυσικός θησαυρός να διατηρηθεί ανέπαφος.

Η Σοκότρα παραμένει, προς το παρόν, ένας απρόσιτος παράδεισος. Ένα νησί που στέκει ανάμεσα σε δύο ηπείρους και ανάμεσα σε δύο κόσμους: τον πραγματικό και τον σχεδόν ονειρικό.

