Αναστάτωση και εκκένωση σε γαλλικό νοσοκομείο: 24χρονος μεταφέρθηκε με οβίδα πολέμου στο ορθό του

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε νοσοκομείο της Γαλλίας όταν ένας 24χρονος μεταφέρθηκε με οβίδα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο ορθό του.

Αντιμέτωπο με ένα παράξενο περιστατικό ήρθε το προσωπικό ενός νοσοκομείου στη Γαλλία. Ένας νεαρός άνδρας ανάγκασε την εκκένωση του νοσοκομείου, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν μια οβίδα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μήκους 20 εκατοστών στο ορθό του.

Ο 24χρονος έσπευσε στα επείγοντα της Μονάδας Rangueil στην Τουλούζη, στη νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ του Σαββάτου (31/1). «Βρισκόταν σε κατάσταση έντονου πόνου, έχοντας εισαγάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στο ορθό του», ανέφερε πηγή που ερευνά την υπόθεση. «Διενεργήθηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και το αντικείμενο αποδείχθηκε ότι ήταν μια οβίδα από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χειρότερο ήταν ότι η οβίδα δεν είχε εκραγεί, γι’ αυτό και κλήθηκαν ειδικοί πυροτεχνουργοί για την εξουδετέρωσή της, με την πυροσβεστική σε ετοιμότητα», πρόσθεσε η πηγή.

Εκκενώθηκε το νοσοκομείο

Το προσωπικό και οι ασθενείς εκκένωσαν το νοσοκομείο Rangueil, ενώ δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας γύρω από τη μονάδα επειγόντων περιστατικών, πριν η αιχμηρή οβίδα του 1918, χαρακτηριστεί ασφαλής.

Ο νεαρός Γάλλος, αναμένεται να εξεταστεί από την αστυνομία αυτήν την εβδομάδα, ενώ οι εισαγγελείς σκέφτονται να ασκήσουν νομικές ενέργειες εναντίον του για χειρισμό «πυρομαχικών κατηγορίας Α», σύμφωνα με αξιωματικό.

Δεν υπήρχε εξήγηση για το πώς βρέθηκε η οβίδα στο σώμα του άνδρα, αλλά τα τοπικά μέσα υποστήριξαν ότι ίσως σχετίζεται με την κοινωνική του ζωή.

Οβίδα από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η οβίδα διαμέτρου 37 χιλιοστών από ορείχαλκο και χαλκό είχε μήκος 20 εκατοστά και χρησιμοποιήθηκε από τον Αυτοκρατορικό Γερμανικό Στρατό προς το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τέτοιες οβίδες έφεραν σήμανση ημερομηνίας και εκατοντάδες χιλιάδες χρησιμοποιήθηκαν κατά των βρετανικών και γαλλικών δυνάμεων σε μεγάλες μάχες στο Δυτικό Μέτωπο μεταξύ 1914 και 1918.

Συχνά ανακαλύπτονται στην ετήσια συλλογή εκρηκτικών τα οποία δεν έχουν εκραγεί από τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους και βρίσκονται σε γεωργικές εκτάσεις, εργοτάξια και άλλα διαταραγμένα εδάφη.

