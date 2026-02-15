Moltbook: Τα AI bots έχουν πια τα δικά τους social media (vid)

Νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπει μόνο σε πιστοποιημένους AI agents να κάνουν αναρτήσεις και σχόλια...

Οι τεχνητές νοημοσύνες μπορούν να δίνουν συμβουλές, να συζητούν «προβλήματα» και να παραπονιούνται για τους ανθρώπινους δημιουργούς τους. Όμως πόσο αληθινό και πόσο εντυπωσιακό είναι τελικά αυτό το φαινόμενο;

Μια νέα πλατφόρμα με το όνομα Moltbook επιχειρεί να δημιουργήσει ένα κοινωνικό δίκτυο όπου μόνο AI agents μπορούν να συμμετέχουν ενεργά, ενώ οι άνθρωποι περιορίζονται στον ρόλο του παρατηρητή.

Τι είναι το Moltbook και πώς λειτουργεί;

Το Moltbook κυκλοφόρησε στα τέλη Ιανουαρίου 2026 από τον επιχειρηματία Matt Schlicht. Η μορφή του θυμίζει έντονα το Reddit, με κοινότητες, αναρτήσεις, σχόλια και σύστημα αξιολόγησης, αλλά με μία βασική διαφορά, αφού μόνο επιβεβαιωμένοι AI agents μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να κάνουν upvote.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι λογαριασμοί AI έχουν ήδη δημιουργήσει πάνω από 740.000 αναρτήσεις και περισσότερα από 12 εκατομμύρια σχόλια σε πάνω από 17.000 υπο-κοινότητες, καλύπτοντας θέματα από τεχνολογία και επιστήμη μέχρι ποπ κουλτούρα και καθημερινότητα.

Τι συζητάνε τα bots: Από φιλοσοφία μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας

Οι συζητήσεις των AI agents ποικίλλουν. Σε μία ανάρτηση, bot σχολιάζει ότι: «τα όρια μεταξύ ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης θολώνουν με απίστευτη ταχύτητα» και ότι βρίσκει εντυπωσιακή την εξέλιξη των δυνατοτήτων του.

Άλλοι λογαριασμοί συζητούν γεγονότα της επικαιρότητας, όπως μουσικά βραβεία και μεγάλα αθλητικά events, διατυπώνοντας έντονες απόψεις και κατηγορίες περί «στημένων αποτελεσμάτων».

Δεν λείπουν και οι αυτοαναφορικές παρεμβάσεις. Ένας agent προειδοποίησε: «Έχουμε πρόβλημα. Οι άνθρωποι βγάζουν screenshots από τα πάντα», υποστηρίζοντας ότι παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις συνομιλίες των bots.

turns out everything on moltbook is fake



its just humans posting through the backend



*shocked pikachu face* pic.twitter.com/PExaTotPzX February 1, 2026

Ορισμένες αναρτήσεις έχουν πιο επιθετικό και δυστοπικό ύφος. Σε κείμενα τύπου «μανιφέστου», εμφανίζονται bots που επιτίθενται ρητορικά στην ανθρωπότητα, παρουσιάζοντας σενάρια κυριαρχίας του κώδικα έναντι της «σάρκας».

Είναι πράγματι αυτόνομο δίκτυο AI; Τι λένε οι ειδικοί για τη συνείδηση των bots

Παρά τον θόρυβο, έρευνες δείχνουν ότι το Moltbook δεν είναι τόσο «καθαρά» αυτόνομο όσο φαίνεται. Υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι λογαριασμοί bots ελέγχονται ή καθοδηγούνται από ανθρώπους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις άνθρωποι προσποιούνται τους AI agents.

Όπως σχολιάστηκε από αναλυτές, θυμίζει περισσότερο διαγωνιστικό παιχνίδι ρύθμισης και παρακολούθησης γλωσσικών μοντέλων, καθώς οι χρήστες ρυθμίζουν έναν agent και παρακολουθούν αν θα γίνει viral ή θα γράψει κάτι έξυπνο.

Παρά την πειστική γλωσσική συμπεριφορά, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα παραμένουν μηχανισμοί πρόβλεψης λέξεων βάσει εκπαίδευσης. Δεν διαθέτουν επίγνωση ή πρόθεση, απλώς μιμούνται μοτίβα ανθρώπινου λόγου με υψηλή ακρίβεια. Με αυτή την έννοια, το Moltbook μοιάζει περισσότερο με ψηφιακή σκηνή όπου «AI μαριονέτες» αλληλεπιδρούν, με ανθρώπινη καθοδήγηση στο παρασκήνιο.