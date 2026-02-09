Ένοχος για βιασμό ο Λάμπρος Φιλίππου: Ποινή 4 ετών με αναστολή

Ο ηθοποιός Λάμπρος Φιλίππου κρίθηκε ένοχος για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν κατά πλειοψηφία 4-3, με την επιβολή ποινής φυλάκισης τεσσάρων ετών για βιασμό. Στον κατηγορούμενο αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, ενώ το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου δεν έγινε δεκτό.

Η ποινή χορηγήθηκε με αναστέλλουσα δύναμη, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, και έτσι ο Λάμπρος Φιλίππου παραμένει ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Οι δύο καταγγέλλουσες, που βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα, υποδέχθηκαν την ετυμηγορία με δάκρυα ανακούφισης.

Η εισαγγελική πρόταση και τα επιχειρήματα

Προ ημερών, η εισαγγελέας της έδρας είχε ζητήσει την απαλλαγή του ηθοποιού, επισημαίνοντας αμφιβολίες για την αξιοπιστία των στοιχείων που οδήγησαν στην παραπομπή του. Ανέφερε ότι «οι ενδείξεις δεν μετατράπηκαν σε αποδείξεις ικανές να στηρίξουν καταδικαστική κρίση».

Η εισαγγελική λειτουργός τόνισε ότι τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας συχνά τελούνται χωρίς αυτόπτες μάρτυρες ή ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ αναγνώρισε τη συμβολή του κινήματος #MeToo στη διευκόλυνση της καταγγελίας τέτοιων περιστατικών.

Αναφερόμενη στην πρώτη καταγγέλλουσα, που κατήγγειλε δύο απόπειρες βιασμού, η εισαγγελέας επισήμανε ασάφειες και αντιφάσεις στις καταθέσεις της, καθώς και προϋπάρχοντα ψυχολογικά ζητήματα. Για τη δεύτερη καταγγέλλουσα, που κατήγγειλε βιασμό, τόνισε ότι η μεταγενέστερη επικοινωνία της με τον κατηγορούμενο έθετε ερωτήματα για τη φύση της σχέσης τους.

Η στάση του κατηγορούμενου

Κατά την απολογία του, ο Λάμπρος Φιλίππου αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες βασίζονταν σε εκδικητικότητα ή επιδίωξη δημοσιότητας. Ισχυρίστηκε ότι οι σχέσεις του με τις καταγγέλλουσες ήταν συναινετικές και τόνισε τις σοβαρές συνέπειες στην προσωπική του ζωή και την επαγγελματική του καριέρα.

