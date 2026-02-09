Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η «αηδιαστική» ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ένας 31χρονος στις ΗΠΑ έχει καταφέρει να τζιράρει 4 εκατομμύρια ευρώ χάρη σε μια επιχειρηματική ιδέα την οποία λίγοι θα τολμούσαν/

Ο Daniel Tom είναι ένας 31χρονος επιχειρηματίας στις ΗΠΑ που διευθύνει την Bay Area Sanitation και διαχειρίζεται περίπου 2.000 φορητές τουαλέτες, τοποθετημένες σε εκδηλώσεις και εργοτάξια στην περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο.

Η εταιρεία αναλαμβάνει την ενοικίαση, τη συντήρηση, τον εβδομαδιαίο καθαρισμό, την αναπλήρωση αναλωσίμων και την απομάκρυνση των αποβλήτων, μια εργασία που πραγματοποιεί με στόλο 12 φορτηγών.

Ο Tom αναγνωρίζει ότι η δραστηριότητά του συχνά προκαλεί αρχικά αποστροφή. Όταν αναφέρει το αντικείμενο της επιχείρησής του, πολλοί αντιδρούν με αηδία, όμως η αντίληψη αλλάζει όταν μαθαίνουν το επιχειρηματικό μοντέλο και τα έσοδα. Η Bay Area Sanitation ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2023 με ένα μόνο φορτηγό και 100 μονάδες και κατάφερε να γίνει κερδοφόρα μέσα στον πρώτο χρόνο.

Από τότε, η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά. Το 2024 κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και το 2025 έφτασε τα 4,3 εκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από μακροχρόνιες μισθώσεις, με μηνιαία τιμολόγια από 160 ευρώ, ενώ οι υπηρεσίες για μεμονωμένες εκδηλώσεις κυμαίνονται μεταξύ 200 και 400 ευρώ.

Μια σταθερή επιχείρηση

Ο επιχειρηματίας επισημαίνει το παράδοξο ότι έχτισε την εταιρεία του κοντά σε μερικές από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές επιχειρήσεις του κόσμου. Απέναντι στον φόβο που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, θεωρεί ότι η δραστηριότητά του καλύπτει μια αναπόφευκτη ανθρώπινη ανάγκη και χαρακτηρίζει το μοντέλο του ως μια επιχείρηση χαμηλής τεχνολογίας και ανθεκτική στην αυτοματοποίηση.

Ο Tom μπήκε στον κλάδο κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών, όταν εργαζόταν με μερική απασχόληση σε εταιρεία φορητών τουαλετών. Μετά από επτά χρόνια ως υπεύθυνος πωλήσεων, αποφάσισε να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση. Σήμερα απασχολεί 19 εργαζομένους, με το κόστος μισθοδοσίας να αντιστοιχεί περίπου στο 30% των εσόδων.

Αν και ο ετήσιος μισθός του ανέρχεται περίπου στις 120.000 ευρώ, δηλώνει ότι επανεπενδύει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών για την ανάπτυξη της εταιρείας, με στόχο να φτάσει τις 5.000 μονάδες και τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια έσοδα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

