7 πράγματα στη ζωή που πρέπει πάντα να κρατάς μυστικά, όσο άνετα κι αν νιώθεις με κάποιον

Ακόμα και στις πιο στενές σου σχέσεις, το να μοιραστείς υπερβολικά αυτές τις 7 ιερές πτυχές της ζωής σου δεν είναι κάτι σοφό.

Ζούμε στην εποχή του oversharing. Ό,τι κι αν κάνουμε, θέλουμε να το μοιραζόμαστε με αγνώστους στο διαδίκτυο. Ωστόσο, με κάποιο τρόπο, όσο περισσότερο μοιραζόμαστε πράγματα, τόσο πιο μόνοι νιώθουμε πολλοί από εμάς. Παράξενο, έτσι δεν είναι;

Να, όμως, τι συμβαίνει: Η αυθεντική σύνδεση δεν σημαίνει ότι αποκαλύπτεις κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου στους άλλους. Στην πραγματικότητα, οι πιο συναισθηματικά έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι ορισμένες πτυχές της ζωής πρέπει να παραμένουν ιδιωτικές, ακόμα και με τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους.

Η ιδιωτικότητα δεν έχει να κάνει με το να είσαι μυστικοπαθής ή να υψώνεις τείχη ανάμεσα σε εσένα και τους άλλους. Έχει να κάνει με την κατανόηση ότι ορισμένα κομμάτια της ζωής σου είναι ιερά και αξίζουν να προστατεύονται.

