Η πρώτη καταγεγραμμένη θανατηφόρα πτώση ανθρώπου: Ο ράφτης που πήδηξε από τον Πύργο του Άιφελ δοκιμάζοντας στολή-αλεξίπτωτο (vid)

Η δραματική ιστορία του Φραντς Ράιχελτ, του ράφτη-εφευρέτη που το 1912 πήδηξε από τον Πύργο του Άιφελ για να δοκιμάσει στολή-αλεξίπτωτο, καταγράφηκε σε φιλμ και κατέληξε σε μία από τις πιο γνωστές τραγωδίες της αεροπορίας.

Ο Φραντς Καρλ Ράιχελτ γεννήθηκε στο Βασίλειο της Βοημίας το 1878 και μετακόμισε στο Παρίσι το 1898. Εκεί δημιούργησε μια επιτυχημένη επιχείρηση ραπτικής και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 1909. Παρότι η ζωή του έδειχνε σταθερή και άνετη, σύντομα τον απορρόφησε μια μεγάλη ιδέα: η ασφάλεια των πιλότων στα πρώτα χρόνια της αεροπορίας.

Την εποχή εκείνη οι πτήσεις ήταν ακόμα πειραματικές και επικίνδυνες. Ένα από τα βασικά ζητήματα ήταν πώς θα μπορούσε ένας πιλότος να σωθεί σε περίπτωση βλάβης. Ο Ράιχελτ πίστεψε ότι μπορούσε να δώσει λύση σχεδιάζοντας ένα ειδικό ρούχο με ενσωματωμένο αλεξίπτωτο.

Η στολή-αλεξίπτωτο και οι αποτυχημένες δοκιμές

Το σχέδιό του προέβλεπε μια φορητή στολή, πιο ογκώδη από κανονικό ένδυμα, που θα επέτρεπε στον πιλότο να κάθεται κανονικά στο αεροσκάφος. Σε περίπτωση ανάγκης, θα πηδούσε και ανοίγοντας τα χέρια του, ο μηχανισμός θα λειτουργούσε σαν αλεξίπτωτο για ομαλή προσγείωση.

Η Αερολέσχη της Γαλλίας κι η Ligue Aérienne προσέφεραν τότε βραβεία για αποτελεσματικά συστήματα διάσωσης. Ο Ράιχελτ προσπάθησε να εγκριθεί για δοκιμές, αλλά οι προτάσεις του απορρίπτονταν ως πολύ βαριές ή ασταθείς. Παρ' όλα αυτά συνέχισε πειράματα με κούκλες, αλλά και με τον ίδιο και σε ένα από αυτά μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι.

Η άδεια για δοκιμή στον Πύργο του Άιφελ: Το μοιραίο άλμα που καταγράφηκε σε φιλμ

Μετά από επίμονες αιτήσεις, έλαβε άδεια να πραγματοποιήσει δοκιμή από τον Πύργο του Άιφελ στις 4 Φεβρουαρίου 1912. Οι αρχές θεωρούσαν ότι το τεστ θα γινόταν με ανδρείκελο. Ωστόσο, το πρωινό εκείνης της ημέρας εμφανίστηκε φορώντας ο ίδιος τη στολή-αλεξίπτωτο και ανακοίνωσε ότι θα πηδούσε προσωπικά. Παρά τις έντονες αντιδράσεις φίλων και αστυνομικών, αρνήθηκε να αλλάξει γνώμη. Δήλωσε πως ήθελε να αποδείξει ο ίδιος, χωρίς τεχνάσματα, την αξία της εφεύρεσής του.

Μπροστά σε δημοσιογράφους και κάμερες, στάθηκε στην πρώτη πλατφόρμα του Πύργου του Άιφελ, περίπου 52 μέτρα πάνω από το έδαφος. Μετά από αρκετά δευτερόλεπτα δισταγμού, πήδηξε. Το αυτοσχέδιο αλεξίπτωτο δεν άνοιξε όπως υπολόγιζε και η πτώση ήταν κάθετη και βίαιη.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ο θάνατός του προήλθε από καρδιακή ανακοπή κατά την πτώση. Το περιστατικό θεωρείται από πολλούς ως μία από τις πρώτες καταγεγραμμένες σε φιλμ θανατηφόρες πτώσεις ανθρώπου.

Ο γαλλικός Τύπος της εποχής αφιέρωσε πρωτοσέλιδα στο δυστύχημα. Οι αρχές του Παρισιού αυστηροποίησαν δραστικά τους κανόνες για πειράματα στον Πύργο του Άιφελ, επιτρέποντας στο εξής μόνο δοκιμές με ανδρείκελα.

