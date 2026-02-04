«Μαμά κοίτα»: Κοριτσάκι σήκωσε μια «όμορφη πέτρα» και αποδείχθηκε θησαυρός 3.800 ετών

Σε έναν απλό οικογενειακό περίπατο, ένα τρίχρονο κορίτσι έσκυψε, σήκωσε μια πέτρα από το χώμα και χωρίς να το ξέρει άγγιξε την ιστορία της Εποχής του Χαλκού.

Τον Ιανουάριο του 2026, οι αρχές στο Ισραήλ επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη ενός σπάνιου αντικειμένου της Μέσης Εποχής του Χαλκού, ηλικίας περίπου 3.800 ετών. Το εύρημα μαρτυρά την έντονη αιγυπτιακή επιρροή στην αρχαία Χαναάν και προσθέτει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της ιστορίας της περιοχής.

Το εντυπωσιακό, όμως, δεν είναι μόνο η αξία του αντικειμένου. Είναι ο τρόπος που βρέθηκε. Όχι από αρχαιολόγους, ούτε στο πλαίσιο κάποια οργανωμένης ανασκαφής, αλλά από ένα κορίτσι τριών ετών, τη μικρή Ζιβ, που επισκεπτόταν με την οικογένειά της τον αρχαιολογικό λόφο του Tel Azekah στα τέλη του 2025.

Ο λόφος, ύψους 372 μέτρων, βρίσκεται στο Βρετανικό Πάρκο της περιοχής Σεφελά και είναι γνωστός για τη στρατηγική και βιβλική του σημασία στην κοιλάδα Ελά. Οι ανασκαφές που πραγματοποιούνται εκεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια έχουν φέρει στο φως οχυρώσεις, ναούς και σημαντικά ευρήματα από την περσική και ελληνιστική περίοδο.

Ένα τυχαίο εύρημα που άλλαξε τα πάντα

Καθώς η οικογένεια περπατούσε στα μονοπάτια του πάρκου, η Ζιβ έσκυψε και σήκωσε από το έδαφος μια μικρή πέτρα, μία από τις χιλιάδες που υπήρχαν γύρω της. Όταν άρχισε να καθαρίζει την άμμο, φάνηκε πως δεν επρόκειτο για κάτι συνηθισμένο.

«Από τις περίπου 7.000 πέτρες που υπήρχαν τριγύρω, πήρε μία», εξήγησε ο μεγαλύτερος αδερφός της, Ομέρ Νιτσάν. «Όταν την έτριψε και έφυγε η άμμος, είδαμε ότι είχε κάτι διαφορετικό. Φωνάξαμε τους γονείς μας και τότε καταλάβαμε πως είχαμε μπροστά μας κάτι ξεχωριστό».

Η οικογένεια ειδοποίησε άμεσα την Israel Antiquities Authority, η οποία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για έναν χαναανιτικό σκαραβαίο της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Τέτοιου είδους αντικείμενα χρησιμοποιούνταν ως φυλαχτά ή σφραγίδες και εντοπίζονταν σε τάφους, δημόσια κτίρια και κατοικίες.

Ο συγκεκριμένος σκαραβαίος προστίθεται σε μια ήδη υπάρχουσα, εντυπωσιακή συλλογή αιγυπτιακών ευρημάτων από το Tel Azekah. Προηγούμενες ανασκαφές είχαν αποκαλύψει τελετουργικά αγγεία, σφραγίδες φαραωνικού τύπου και μικρά αγάλματα, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση της περιοχής με τον αιγυπτιακό πολιτισμό.

Και να που μερικές φορές, η ιστορία δεν βγαίνει στην επιφάνεια με φτυάρια και στοχευμένες μελέτες, αλλά με ένα παιδικό χέρι που... παιδικά αφελώς έσκυψε απλώς για να σηκώσει μια «όμορφη πέτρα»...

