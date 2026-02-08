Από εγκαταλελειμμένα χιονοδρομικά σε μονοπάτια του μέλλοντος

Η κλιματική αλλαγή «συρρικνώνει» τη χειμερινή σεζόν στις ΗΠΑ, αλλά εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα χιονοδρομικά αλλάζουν εντυπωσιακά, προσελκύοντας νέους επισκέπτες.

Δεκάδες παλιά χιονοδρομικά κέντρα, ξεχασμένα εδώ και δεκαετίες στα δάση των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτούν μια απρόσμενη δεύτερη ζωή. Σκουριασμένοι αναβατήρες και εγκαταλελειμμένες πίστες σκι, σιωπηλοί μάρτυρες μιας άλλης εποχής, μετατρέπονται σταδιακά σε σύγχρονα δίκτυα ορεινής ποδηλασίας, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη χώρα.

Τη δεκαετία του 1960, περισσότερα από 1.000 χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούσαν στις ΗΠΑ. Σήμερα, ο αριθμός αυτός έχει γίνει μισός, με λιγότερα από 500 να παραμένουν ενεργά. Σύμφωνα με καταγραφές εξειδικευμένων οργανισμών, εκατοντάδες θέρετρα έκλεισαν οριστικά, κυρίως στις περιοχές της Νέας Αγγλίας, της Μεσοδυτικής και της Μεσοατλαντικής ζώνης.

Η κλιματική αλλαγή «κονταίνει» τη χειμερινή σεζόν

Ο βασικός λόγος πίσω από αυτή τη δραματική συρρίκνωση είναι η κλιματική αλλαγή. Η μειωμένη και ασταθής χιονόπτωση έχει καταστήσει το φυσικό χιόνι αναξιόπιστο, αναγκάζοντας τα χιονοδρομικά κέντρα να επενδύουν σε συστήματα τεχνητού χιονιού, με υψηλό κόστος λειτουργίας και υποδομών.

Παράλληλα, τα αυξημένα ασφάλιστρα, οι ενεργειακές δαπάνες και οι πιέσεις στο επιχειρηματικό μοντέλο καθιστούν τη βιωσιμότητα των μικρών, τοπικών κέντρων εξαιρετικά δύσκολη.

Επιστημονική μελέτη που ανέλυσε περισσότερα από 220 χιονοδρομικά κέντρα σε τέσσερις βασικές περιφέρειες των ΗΠΑ δείχνει ότι η μέση διάρκεια της χειμερινής σεζόν έχει μειωθεί κατά 5 έως 7 ημέρες την περίοδο 2000-2019, σε σύγκριση με τις δεκαετίες του 1960 και 1970. Οι προβλέψεις είναι ακόμη πιο ανησυχητικές: έως το 2050, η περίοδος λειτουργίας ενδέχεται να συρρικνωθεί κατά επιπλέον 14 έως 33 ημέρες, ανάλογα με τα σενάρια εκπομπών.

Οι συνέπειες δεν είναι ίδιες παντού. Τα χιονοδρομικά κέντρα σε μεγάλο υψόμετρο, όπως στα Βραχώδη Όρη και τη Σιέρα Νεβάδα, αντέχουν περισσότερο, αν και με μικρότερες και πιο ακανόνιστες σεζόν. Αντίθετα, όσα βρίσκονται σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στη Μεσοδυτική και τη Βορειοανατολική χώρα, αντιμετωπίζουν πλέον υπαρξιακή απειλή.

Από το σκι στην ορεινή ποδηλασία

Η εγκατάλειψη εκατοντάδων χιονοδρομικών κέντρων, ωστόσο, δεν σηματοδοτεί το τέλος της ανθρώπινης παρουσίας στα βουνά. Αντίθετα, άνοιξε τον δρόμο για μια νέα μορφή υπαίθριας δραστηριότητας: την ορεινή ποδηλασία.

Σε δεκάδες πρώην πίστες σκι δημιουργούνται οργανωμένα συστήματα μονοπατιών, τα λεγόμενα «flow trails», που εκμεταλλεύονται τη φυσική κλίση και τη μορφολογία του εδάφους. Πολλά από αυτά τα δίκτυα έχουν ήδη εξελιχθεί σε περιφερειακούς πόλους έλξης για φίλους της ποδηλασίας βουνού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Highland Mountain Bike Park στο Νιου Χάμσαϊρ, ένα πρώην χιονοδρομικό που επανασχεδιάστηκε πλήρως για καλοκαιρινή χρήση, διατηρώντας ακόμη και αναβατήρες για τη μεταφορά ποδηλάτων. Οι νέες διαδρομές είναι πιο απότομες, πιο τεχνικές και σχεδιασμένες για απαιτητικούς αναβάτες, σε αντίθεση με τα παλαιότερα, ήπια μονοπάτια πεζοπορίας.

