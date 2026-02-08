Βρετανός έπεσε από τον 6ο όροφο ξενοδοχείου ένα χρόνο μετά τον θάνατο της κόρης του

Τραγωδία στο Κόστα ντελ Σολ: Βρετανός έχασε τη ζωή του πέφτοντας από ξενοδοχείο, λίγες ώρες πριν την μαύρη επέτειο θανάτου της κόρης του.

Τραγικό τέλος βρήκε ένας 37χρονος Βρετανός παραθεριστής στο Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, όταν έπεσε από το μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Τορεμολίνος, όπου βρισκόταν για οικογενειακές διακοπές. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της κόρης του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρόμπερτ Ντέιβιντσον διέμενε σε τετράστερο ξενοδοχείο μαζί με τη σύντροφό του, Ντανιέλα Ρομπ, και τα δύο ανήλικα παιδιά της. Τη στιγμή του συμβάντος, η γυναίκα και τα παιδιά κοιμόντουσαν στο δωμάτιο, όταν ο 37χρονος έπεσε από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο ο άνδρας υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η πρώτη κλήση προς τις αρχές έγινε περίπου στις 23:15 από υπάλληλο του ξενοδοχείου.

Ενας χρόνος από την απώλεια της κόρης του

Η οικογένεια είχε ταξιδέψει στην Ισπανία προκειμένου να ξεφύγει από το φορτισμένο κλίμα, καθώς πλησίαζε η μαύρη επέτειος θανάτου της κόρης του ζευγαριού, Χόλι, η οποία είχε χάσει τη ζωή της σε ηλικία μόλις επτά εβδομάδων από το σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS).

Η σύντροφός του ανέφερε ότι το ταξίδι είχε στόχο να προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση στην οικογένεια από το βάρος της απώλειας.

Η ίδια ξεκίνησε εκστρατεία οικονομικής στήριξης -η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες λίρες- για τον επαναπατρισμό της σορού του 37χρονου στη Βρετανία.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Αν και αρχικά υπήρξαν αναφορές για πτώση, οι ισπανικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το περιστατικό να ερευνάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ως πιθανό ατύχημα.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου δεν προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση μετά το συμβάν.

