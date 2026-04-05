Ιράν προς ΗΠΑ-Ισραήλ: «Θα γίνει κόλαση ολόκληρη η περιοχή αν κλιμακώσετε»

Το Ιράν απαντά στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα ξεσπάσει «κόλαση» αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ έως τη Δευτέρα.

Σε δηλώσεις που μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα, εκπρόσωπος του Κεντρικού Στρατηγείου Khatam al-Anbiya προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση θα προκαλέσει ευρεία αντίδραση στην περιοχή.

«Αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η αντίληψη ότι μπορείτε να νικήσετε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα σας οδηγήσει σε αδιέξοδο».

Το νέο τελεσίγραφο Τραμπ: «Έχετε 48 ώρες»

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε το τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη, ζητώντας να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για συνέπειες σε διαφορετική περίπτωση.

Με ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «ο χρόνος τελειώνει».

«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να κλείσει συμφωνία ή να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ; Ο χρόνος τελειώνει. Απομένουν 48 ώρες πριν ξεσπάσει η απόλυτη κόλαση», έγραψε.

Νετανιάχου: «Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πληγεί υποδομές του Ιράν, μεταξύ αυτών εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη χαλυβουργία και τα πετροχημικά, τα οποία χαρακτήρισε βασική πηγή χρηματοδότησης των στρατιωτικών τους δυνατοτήτων.

«Θα συνεχίσουμε να τους πλήττουμε, όπως υποσχέθηκα», είπε.

Ισραηλινός αξιωματούχος: Αναμένουμε το «πράσινο φως»

Την ίδια ώρα, ανώτερος αξιωματούχος άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι η χώρα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε πλήγματα κατά ιρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρξει έγκριση από τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες κινήσεις είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

