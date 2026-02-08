Μπιάνκα Σένσορι: Ποζάρει χωρίς ρούχα ως «Lady Godiva» πάνω σε άλογο στη νέα φωτογράφιση του Vanity Fair

Σε νέα της συνέντευξη, αποκαλύπτει τα πάντα γύρω από τη σχέση της με τον Γι

Η Μπιάνκα Σένσορι, η 31χρονη Αυστραλή αρχιτέκτονας και καλλιτέχνιδα που έχει γίνει συνώνυμο της προκλητικής μόδας και της γυμνότητας από την πλευρά του συζύγου της Γι (πρώην Κάνιε Γουέστ), έσπασε επιτέλους τη σιωπή της με την πρώτη εκτενή συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Σε μια αποκαλυπτική φωτογράφιση της φωτογράφου Κέιτι Γκράναν, η Σένσορι μεταμορφώνεται σε σύγχρονη Λέιδι Γκόντιβα, ποζάροντας καβάλα σε μαύρο άλογο καλυμμένη μόνο με μακριά σκούρα ψεύτικα μαλλιά και ένα δαχτυλίδι στο πόδι, ερμηνεύοντας κυριολεκτικά την «ιππασία χωρίς σέλα».

Άλλες εικόνες την δείχνουν σε pin-up στάσεις με καλσόν, μακριά από τα διάφανα σύνολα που την έκαναν viral, όπως το μπικίνι από βρώσιμα γλυκά ή το διαφανές φόρεμα στα Grammy 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr