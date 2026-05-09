Βροχές, καταιγίδες και 28άρια: Πού θα χαλάσει σήμερα ο καιρός

Ο καιρός σήμερα θα έχει δύο πρόσωπα, με αστάθεια στα βόρεια και πιο ανοιξιάτικο σκηνικό στην υπόλοιπη χώρα.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, κυρίως στα βόρεια της χώρας, όπου αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες μέσα στην ημέρα. Στις περισσότερες περιοχές, πάντως, το σκηνικό θα είναι σαφώς πιο ήπιο, με γενικά αίθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου, θυμίζοντας περισσότερο προχωρημένη άνοιξη παρά ένα ασταθές Σάββατο του Μαΐου.

Πού θα χαλάσει ο καιρός μέσα στην ημέρα

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα βόρεια θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίθετα, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν βαθμιαία σε βορειοδυτικούς, με την ίδια περίπου ένταση.

Η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα κινηθεί από 24 έως 27 βαθμούς. Κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και στη Μακεδονία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Ασθενείς μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία έως 22 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές η όμβρους στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 27 βαθμούς Κελσίου.

