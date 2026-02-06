Δευτέρα Παρουσία: 1 εκατ. δολάρια πονταρίστηκαν σε πλατφόρμα προβλέψεων για επιστροφή του Χριστού έως το 2027

Έντονη κινητικότητα καταγράφεται σε online πλατφόρμα προβλέψεων, όπου χρήστες στοιχηματίζουν για το αν θα συμβεί η Δευτέρα Παρουσία πριν το 2027, με το συνολικό ποσό συμμετοχών να αγγίζει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

Η πλατφόρμα προβλέψεων Polymarket φιλοξενεί δημοσκόπηση με το ερώτημα αν ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει πριν από το τέλος του 2026. Πρόκειται για «αγορά πρόβλεψης», όπου οι χρήστες τοποθετούν χρήματα πάνω σε πιθανά μελλοντικά γεγονότα.

Η συγκεκριμένη αγορά άνοιξε τον Δεκέμβριο και, σύμφωνα με τα στοιχεία της σελίδας, παρουσίασε απότομη αύξηση ενδιαφέροντος μέσα σε ένα 24ωρο, με το συνολικό ποσό συμμετοχών να φτάνει κοντά στο ένα εκατομμύριο δολάρια.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν «Ναι» ή «Όχι» στο ενδεχόμενο της Δευτέρας Παρουσίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 23:59 (ανατολική ώρα ΗΠΑ). Αν δεν συμβεί έως τότε, η πρόβλεψη θεωρείται αυτόματα λανθασμένη.

Πώς λειτουργεί η «αγορά» πρόβλεψης;

Σε τέτοιες πλατφόρμες, η τιμή κάθε επιλογής αποτυπώνει την εκτιμώμενη πιθανότητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η πιθανότητα υπέρ του «Ναι» κινήθηκε από περίπου 2,6% σε περίπου 4%, σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα ποσοστά.

Το κόστος συμμετοχής υπέρ της μίας ή της άλλης επιλογής διαφέρει: η ψήφος στο «Ναι» αποτιμάται σε λίγα σεντς, ενώ το «Όχι» κοστολογείται πολύ υψηλότερα, κάτι που δείχνει ότι η αγορά θεωρεί πολύ πιο πιθανό να μη συμβεί το γεγονός. Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί, όσοι έχουν ποντάρει σωστά λαμβάνουν την αντίστοιχη απόδοση. Αν όχι, χάνουν το ποσό συμμετοχής τους.

Τι λέει η Βίβλος για τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον (24:36), η ακριβής στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας δεν μπορεί να προβλεφθεί: «Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς γνωρίζει».

Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε «σημεία» που θα προηγηθούν, πολέμους, φήμες πολέμων, λιμούς και σεισμούς, χωρίς όμως να δίνεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Έτσι, παρά το αυξημένο ενδιαφέρον και τη διαδικτυακή συζήτηση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη παραμένει θέμα πίστης και όχι επαληθεύσιμης πρόγνωσης.

