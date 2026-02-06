Η τρομακτική στιγμή που μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο εκρήγνυνται μέσα σε ασανσέρ

Υαλουρονικό οξύ με ένεση στο πέος: Έρευνα για το ντόπινγκ στο άλμα με σκι

Η WADA (Παγκόσμιος Οργανισμός Αντι-Ντόπινγκ) διερευνά μια ιατρική αμέλεια που επιτρέπει στους σκιέρ να αυξάνουν το μέγεθος των γεννητικών τους οργάνων για να αποκτήσουν μεγαλύτερες και επομένως καλύτερες στολές.

Το έχουν ονομάσει «Penisgate» και θα μπορούσε να είναι το σκάνδαλο των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA) εξετάζει το ενδεχόμενο έναρξης προκαταρκτικής έρευνας για πιθανή υπόθεση αθλητικών παρατυπιών.

