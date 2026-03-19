Σαντορίνη: Κατολισθήσεις βράχων έκλεισαν τον δρόμο προς το λιμάνι Αθηνιού

Κακοκαιρία στη Σαντορίνη προκάλεσε κατολισθήσεις και κλείσιμο του δρόμου προς το λιμάνι Αθηνιού.

Σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στη Σαντορίνη, με κατολισθήσεις βράχων να καταγράφονται σε κρίσιμα σημεία, οδηγώντας στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου προς το λιμάνι.

Η κυκλοφορία προς το λιμάνι του Αθηνιού έχει διακοπεί, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος νέων πτώσεων βράχων, με τις αρχές να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια οδηγών και επιβατών.

Ουρές οχημάτων και εγκλωβισμένοι οδηγοί

Η διακοπή της κυκλοφορίας προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία, καθώς σχηματίστηκαν ουρές αυτοκινήτων στον δρόμο προς τον Αθηνιό. Πολλοί οδηγοί επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, ωστόσο η διέλευση δεν κατέστη δυνατή.

Σενάρια για μερική αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο μερικής επαναλειτουργίας του δρόμου, συγκεκριμένα του ρεύματος ανόδου, ώστε να εξυπηρετηθεί η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων από το πλοίο Blue Star 1.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί κάποια επίσημη απόφαση, καθώς προτεραιότητα δίνεται στην ασφάλεια και στην πλήρη εκτίμηση των ζημιών που προκάλεσαν οι κατολισθήσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ