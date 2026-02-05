Τελευταία Κλήση: Το έξοχα κλειστοφοβικό τρέιλερ της ταινίας που βασίζεται στην ιστορία του Σορίν Ματέι
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Τελευταία Κλήση». Κλειστοφοβικό, ατμοσφαιρικό και με ένα λαμπερό καστ ηθοποιών.
Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της πολυσυζητημένης ταινίας μυθοπλασίας «Τελευταία Κλήση» σε σκηνοθεσία Sherif Francis, η οποία εμπνέεται από τη σοκαριστική υπόθεση Σορίν Ματέι, μια από τις πιο πολύκροτες υποθέσεις ομηρίας που σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία.
Το τρέιλερ σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της ταινίας κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer στις 19 Μαρτίου 2026, ενώ στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema.
