Οι άνθρωποι που αργούν πάντα 10 λεπτά, έχουν αυτά τα 10 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Δεν είναι ψέμα: όλοι έχουμε στην παρέα μας ανθρώπους που πάντα αργούν 10 - ίσως και παραπάνω - λεπτά σε κάθε συνάντησή τους.

Το ραντεβού είναι στις 8, αλλά εκείνοι θα εμφανιστούν στις 8:10 - και σχεδόν ποτέ δεν ζητούν πραγματικά συγγνώμη. Όχι από αγένεια, αλλά γιατί γι’ αυτούς ο χρόνος λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Οι άνθρωποι που αργούν σταθερά λίγα λεπτά σε κάθε τους υποχρέωση αποτελούν ένα γνώριμο «φαινόμενο» της καθημερινότητας, προκαλώντας άλλοτε εκνευρισμό και άλλοτε χαμόγελα.

Πρόκειται για άτομα που συχνά παρεξηγούνται ως ασυνεπή ή αδιάφορα, όμως η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η μόνιμη μικρή καθυστέρηση δεν είναι πάντα θέμα κακής πρόθεσης ή έλλειψης σεβασμού, αντίθετα, μπορεί να συνδέεται με βαθύτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον χρόνο και το πώς οργανώνουν - ή αποφεύγουν - το πρόγραμμα της ζωής τους.

