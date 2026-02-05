Έξι ημέρες τον χρόνο κολλημένοι στην κίνηση: Οι χειρότερες ημέρες και ώρες για οδήγηση στην Αθήνα

Ανάλυση περισσότερων από ενός εκατομμυρίου καταγραφών αποτυπώνει ένα διαφορετικό «προφίλ» μποτιλιαρίσματος στις διάφορες οδικές αρτηρίες της πόλης.

Ώρες ολόκληρες «χαμένες» στην άσφαλτο, νεύρα και σταμάτα-ξεκίνα σκιαγραφούν το σκηνικό μίας κλασσικής καθημερινής ημέρας στην πλειοψηφία των δρόμων της Αθήνας, όμως ο χαρακτήρας του μποτιλιαρίσματος στην εκάστοτε οδική αρτηρία είναι διαφορετικός, όπως αποτυπώνεται σε ανάλυση.

Για να εντοπιστούν ποιες είναι οι ώρες που η οδήγηση θα ήταν καλύτερο να αποφεύγεται, αναλύθηκαν τα δεδομένα των καταγραφών της κίνησης του τελευταίου έτους που δημοσίευσε η Περιφέρεια Αττικής, για να εντοπιστούν οι χρονικές ζώνες που η εκάστοτε οδική αρτηρία παρουσιάζει «έμφραγμα».

