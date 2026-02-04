Σοκ έχει έχει προκαλέσει υπόθεση στην Ινδία, όπου 20χρονος κατηγορείται πως ακρωτηρίασε το ίδιο του το πόδι για να εξασφαλίσει την εισαγωγή του σε ιατρική σχολή μέσω ειδικής ποσόστωσης.

Χιλιάδες νέοι στον κόσμο ονειρεύονται να σπουδάσουν ιατρική. Έτσι και ο 20χρονος Σουράζ Μπάσκαρ απ' την Ινδία είχε αυτό το όνειρο. Όμως, απέτυχε εις διπλούν στις ιδιαίτερα απαιτητικές εισαγωγικές εξετάσεις NEET, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την είσοδο σε τέτοιες σχολές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να κατέφυγε σε ένα ακραίο τέχνασμα, προκειμένου να εξασφαλίσει θέση στο πανεπιστήμιο μέσω της ειδικής ποσόστωσης για άτομα με αναπηρία.

Έκοψε το πόδι του, αλλά η αστυνομία τον κατάλαβε

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο αδελφός του 20χρονου ενημέρωσε την αστυνομία και τους ανέφερε πως άγνωστοι του επιτέθηκαν σε κάποιο χωριό της περιοχής, αφήνοντάς τον αναίσθητο και με κομμένο πόδι. Κατέθεσε μήνυση και η έρευνα ξεκίνησε.

Κατά την κατάθεσή του, όμως, υπέπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις για την περιγραφή των γεγονότων. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας, οι ισχυρισμοί του νεαρού δεν επιβεβαιώνονται απ' τα στοιχεία και τις καταθέσεις.

Η ιατρική έκθεση έδειξε πως ο ακρωτηριασμός ήταν «καθαρός», πιθανότατα από μηχανικό μέσο και όχι αποτέλεσμα βίαιης επίθεσης με αιχμηρό αντικείμενο. Σε κοντινό χωράφι βρέθηκαν επίσης σύριγγες, γεγονός που ενίσχυσε την υποψία ότι είχε προηγηθεί χρήση αναισθητικών.

Οι αρχές εντόπισαν, επίσης, ένα προσωπικό ημερολόγιο, στο οποίο ο 20χρονος είχε γράψει πως έχει στόχο να γίνει γιατρός μέχρι το 2026. Μαρτυρίες απ' το κοντινό του περιβάλλον επιβεβαίωσαν την έντονη εμμονή του με την εισαγωγή σε ιατρική σχολή. Φέρεται επίσης να είχε προσπαθήσει μήνες πριν να εξασφαλίσει πιστοποιητικά αναπηρίας χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η αστυνομία είναι όλο και πιο σίγουρη, πως ο «τραυματισμός» ήταν αυτοπροκαλούμενος, ωστόσο εξετάζεται και η νομική μεταχείριση που μπορεί να υπάρξει. Ο νεαρός έχει μεταφερθεί δε εξειδικευμένο κέντρο για νοσηλεία, ενώ το ακρωτηριασμένο του μέλος δεν έχει εντοπιστεί.

Τι ισχύει με την ποσόστωση για άτομα με αναπηρία στην Ινδία

Η ινδική νομοθεσία προβλέπει ποσοστό περίπου 5% για θέσεις σε κρατικά και επιδοτούμενα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης για άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών σχολών.

