Φιλοδώρημα στο εξωτερικό: Πού είναι υποχρεωτικό και πού θεωρείται αγένεια

Οι κανόνες για το tipping αλλάζουν από χώρα σε χώρα και ένα λάθος μπορεί να σου κοστίσει χρήματα ή… αμηχανία.

Το φιλοδώρημα είναι από εκείνα τα πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι μέχρι να βρεθείς σε μια ξένη χώρα, με τον λογαριασμό μπροστά σου και το βλέμμα του σερβιτόρου «καρφωμένο» πάνω σου. Πόσο του αφήνεις; Πρέπει να του αφήσεις; Κι αν ναι, είναι αρκετό αυτό που θα του αφήσεις;

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε Ιανουάριο χιλιάδες ταξιδιώτες ψάχνουν απαντήσεις για το tipping πριν φύγουν για διακοπές. Σχεδόν οι μισοί παραδέχονται ότι μπερδεύονται στο εξωτερικό, μη ξέροντας πότε, πού και πόσο πρέπει να δώσουν.

Εκεί που το φιλοδώρημα είναι κανόνας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φιλοδώρημα θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό. Στα εστιατόρια, το 20% έως 25% πάνω από τον λογαριασμό είναι ο κανόνας, ενώ ακόμα και για ένα απλό ποτό στο μπαρ συνηθίζεται να αφήνεις 1 ή 2 δολάρια επιπλέον. Το ίδιο ισχύει και για τα ταξί, όπου ένα 20% θεωρείται αναμενόμενο.

Στην Ιαπωνία, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το tipping δεν αποτελεί μέρος της κουλτούρας και μπορεί να εκληφθεί ως αγένεια. Αν κάποιος θέλει να εκφράσει ευγνωμοσύνη για εξαιρετική εξυπηρέτηση, αυτό γίνεται διακριτικά, συνήθως με έναν φάκελο.

Στην Ευρώπη, η εικόνα αλλάζει από χώρα σε χώρα. Σε Ιταλία και Αυστρία, η χρέωση υπηρεσίας δεν περιλαμβάνεται πάντα στον λογαριασμό, οπότε ένα 5% έως 10% είναι συνηθισμένο. Σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, η υπηρεσία συνήθως περιλαμβάνεται ήδη, αν και λίγα ψιλά επιπλέον θεωρούνται ευγενική κίνηση.

Στις σκανδιναβικές χώρες, όπου οι μισθοί στον κλάδο της εστίασης είναι υψηλοί, το φιλοδώρημα παραμένει περιορισμένο και ποτέ υποχρεωτικό.

Οι μικρές διαφορές που «φουσκώνουν» τον λογαριασμό

Στη Μέση Ανατολή, οι πρακτικές διαφέρουν, όμως σε χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αν δεν υπάρχει ήδη χρέωση υπηρεσίας, ένα 10% έως 15% θεωρείται σωστό. Μικρό ποσό συνηθίζεται και για οδηγούς ή αχθοφόρους.

Αντίθετα, σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, το tipping είναι πιο χαλαρό. Σε μεγάλες πόλεις μπορεί να αφήσεις 10% για εξαιρετική εξυπηρέτηση, όμως σε μικρότερες περιοχές ή σε καφέ και pub δεν θεωρείται δεδομένο.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν αφορά μονάχα στην ευγένεια αλλά και στην τσέπη σου. Σε χώρες με ισχυρή κουλτούρα φιλοδωρήματος, το επιπλέον ποσό μπορεί να προσθέσει 10% έως 15% στο συνολικό κόστος των διακοπών σου. Κι αν δεν το έχεις υπολογίσει, μπορεί να σε βγάλει εκτός προϋπολογισμού.

Σε κάθε περίπτωση, λίγη προετοιμασία πριν το ταξίδι μπορεί να σου γλιτώσει χρήματα αλλά και αμήχανες στιγμές.

