Μέσα στις διαβόητες φυλακές των Ταλιμπάν: Ζευγάρι αποκαλύπτει όσα ανατριχιαστικά έζησε

Ένα ζευγάρι από τη Βρετανία που φυλακίστηκε σε μία από τις πιο διαβόητες εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν αποκάλυψε τις φρικτές συνθήκες που επικρατούν λέγοντας χαρακτηριστικά: «επιβιώσαμε στην κόλαση».

Ο 80χρονος Peter Reynolds και η 76χρονξ σύζυγός του, Barbie, ζούσαν στο Αφγανιστάν για 18 χρόνια όταν συνελήφθησαν για αδιευκρίνιστες κατηγορίες, ενώ ταξίδευαν πίσω στο σπίτι τους στην επαρχία Μπαμγιάν.

Οι αμερικανικές δυνάμεις διατάχθηκαν να αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν μετά από 20 χρόνια πολέμου, γεγονός που οδήγησε τους Ταλιμπάν στην εξουσία στις 15 Αυγούστου 2021.

«Οι γείτονές μας προσπαθούσαν όλοι να φύγουν με τα αυτοκίνητά τους. Το αεροδρόμιο ήταν χαοτικό», είπε ο Peter στην εφημερίδα The Times. «Εμείς είχαμε ήδη αποφασίσει να μείνουμε. Νιώθαμε Αφγανοί πολίτες. Μόλις είχαμε πάρει την υπηκοότητα και τα διαβατήριά μας. Δεν θέλαμε να τους εγκαταλείψουμε», πρόσθεσε.

Η σύλληψη και οι φρικτές συνθήκες

Συνελήφθησαν αφού προσγειώθηκαν στο Μπαμγιάν τον Φεβρουάριο του 2025 και κλήθηκαν να συναντήσουν έναν διοικητή. Αυτό που προοριζόταν να είναι μια σύντομη ανάκριση τελικά εξελίχθηκε σε τρεις μήνες κράτησης στο Pul-e-Charkhi.

Ο Peter που αναγκάστηκε να αποχωριστεί την σύζυγό του θυμάται: «Γνώρισα κάθε ρωγμή στους τοίχους αυτού του κελιού. Είχαμε έναν πολύ μεγάλο αρουραίο που περνούσε πάνω από το μαξιλάρι μου πριν βρει έναν άδοξο θάνατο από ένα παπούτσι. Δεν μπορούσα να βρω κανέναν, ο οποίος θα μου επέτρεπε να δω την Barbie. Ρωτούσα συνεχώς, ''Η γυναίκα μου είναι ακόμα ζωντανή;''»

Από την πλευρά της η Barbie πρόσθεσε: «Ο καθένας παίρνει μια κουβέρτα που παρέχεται από μια ΜΚΟ, την οποία έπρεπε να πλένουμε μόνοι μας κάθε δύο εβδομάδες. Υπήρχαν τέσσερα ντους, αλλά κανένα δεν λειτουργούσε, οπότε έπρεπε να χρησιμοποιούμε τις βρύσες». Όπως πρόσθεσε, υπήρχε μόνο μία τουαλέτα, η οποία ήταν «τουρκική».

Η απελευθέρωση

Όμως, χάρη στην διαρκή πίεση των μέσων ενημέρωσης και της οικογένειας, την παρέμβαση του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και την έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων εγκληματικής δραστηριότητας, το ζευγάρι από το Μπαθ αφέθηκε ελεύθερο στις 19 Σεπτεμβρίου 2025 .

Η Barbie είπε: «Προσπαθήσαμε να μην ενθουσιαστούμε πολύ καθώς είχαμε αντιμετωπίσει τόσες πολλές απογοητεύσεις. Τουλάχιστον ήμασταν μαζί. Μας οδήγησαν σε ένα κτίριο που δεν αναγνωρίζαμε. Και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν δύο άτομα από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και Καταριανοί με τις μακριές λευκές ρόμπες τους, μια ιατρική ομάδα και μερικοί άλλοι Αφγανοί».

Ο Peter πρόσθεσε: «Ένας από τους Καταριανούς μας είπε ότι ''έχουμε πολλές εκπλήξεις για εσάς σήμερα''. Όταν είδα μπριζόλα είπα, ξεχάστε τις εναλλακτικές, αυτό θα φάω. Και μας πήγαν στο πιο πολυτελές τζετ με διπλό κρεβάτι και άψογα λευκά σεντόνια».

Το ζευγάρι πλέον μένει στο σπίτι του γιου τους. Επέστρεψαν στη Βρετανία μόνο με τα ρούχα που φορούσαν. «Όλα τα υπάρχοντά μας είναι ακόμα στο Αφγανιστάν και οι Ταλιμπάν έχουν σφραγίσει το σπίτι μας, οπότε κανείς δεν μπορεί να μπει εκεί», συμπλήρωσε ο Peter.