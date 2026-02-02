Μετά τις Belharra έρχονται οι «Μπλε Φάλαινες»: Το ισραηλινό μη επανδρωμένο υποβρύχιο που θέλει η Ελλάδα (vids)

Η Ελλάδα έχει έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ για την απόκτηση του υποβρυχίου «Μπλε Φάλενα».

Μετά τις φρεγάτες Belharra, η Ελλάδα εξετάζει την απόκτηση των λεγόμενων «Μπλε Φαλαινών» (BlueWhale). Πρόκειται για μη επανδρωμένα ισραηλινά υποβρύχια, τα οποία η Αθήνα προσανατολίζεται να εντάξει στο οπλοστάσιό της. Ήδη έχει υπογραφεί σχετική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση επιλογής συμπαραγωγής μεταξύ της ισραηλινής και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Τα υποβρύχια αυτά μπορούν να εκτελέσουν αποστολές που δεν είναι εφικτές για ένα συμβατικό υποβρύχιο, απομακρύνοντας τα επανδρωμένα μέσα από την «πρώτη γραμμή» και μειώνοντας τον κίνδυνο για τα πληρώματα.

Υποβρύχιο με τεχνητή νοημοσύνη

Όπως αναφέρει ο στρατιωτικός αναλυτής του ΣΚΑΪ, Γιάννης Παλιούρας, το BlueWhale έχει μήκος 10,9 μέτρα και θυμίζει σε μέγεθος μια μεγάλη τορπίλη. Αναπτύσσει ταχύτητα 7 κόμβων, διαθέτει αυτονομία έως και τέσσερις εβδομάδες, λειτουργεί αθόρυβα και μπορεί να φτάσει σε βάθος 300 μέτρων. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποστολές αυτόνομα, αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορεί να συλλέγει πληροφορίες μέσω αισθητήρων σε ρηχά ύδατα, ακόμη και κοντά σε ναυστάθμους, παρέχοντας πολύτιμα στοιχεία επιτήρησης και στοχοποίησης. Στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, αν και δεν φέρει οπλισμό, εντοπίζει εχθρικά υποβρύχια, υλοποιώντας στην πράξη το πρώτο στάδιο της λεγόμενης «αλυσίδας καταστροφής».

Παράλληλα, το BlueWhale συνεργάζεται με συμβατικά υποβρύχια, λειτουργώντας ως «μακρύ τους χέρι» και επεκτείνοντας σημαντικά την επιχειρησιακή τους εμβέλεια. Όπως ήδη συμβαίνει στον αέρα με τη συνεργασία επανδρωμένων αεροσκαφών και drones, αλλά και στη θάλασσα με πλοία επιφανείας και μη επανδρωμένα σκάφη, πλέον η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και κάτω από την επιφάνεια.

Ιδιαίτερα αποτελεσματικό θεωρείται και στον ναρκοπόλεμο, με τη νάρκη να παραμένει το πλέον φονικό όπλο στη θάλασσα. Ενδεικτικά, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 70% των ναυτικών απωλειών προκλήθηκε από νάρκες.

Κόστος 80 εκατομμυρίων ευρώ

Η πιθανή απόκτησή του σηματοδοτεί ένα ακόμη τεχνολογικό άλμα για τη χώρα, ενισχύοντας καθοριστικά το Πολεμικό Ναυτικό και καθιστώντας το «BlueWhale» το «μάτι» της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το κόστος εκτιμάται στα 80 εκατομμύρια ευρώ ανά υποβρύχιο, χωρίς να περιλαμβάνονται δαπάνες υποστήριξης, υποδομών, εκπαίδευσης και εξοπλιστικών επιλογών του αγοραστή. Η αρχική σκέψη αφορά την προμήθεια ενός για δοκιμαστική χρήση και στη συνέχεια 6+6 μονάδων.

