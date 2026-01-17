Ορειβάτες ανέβηκαν στην κορυφή βουνού και βρήκαν μέσα σε κονσέρβα ένα μήνυμα 54 ετών (vid)

Μια τουρκική αποστολή που εξερευνούσε τα όρη Κάτσαρ, ανακάλυψε ένα μήνυμα χαραγμένο από Ιταλούς ορειβάτες το 1972.

Μια τουρκική αποστολή που εξερευνούσε τα όρη Κάτσαρ βρήκε ένα μήνυμα ηλικίας 54 ετών, κρυμμένο μέσα σε μια κονσέρβα τόνου. Είχε γραφτεί από μια ομάδα Ιταλών αλπινιστών το 1972 και ανακαλύφθηκε στην κορυφή του Αταλάνι, σε υψόμετρο 3.510 μέτρων.

Το μήνυμα έγραφε: «20-8-72, Αποστολή CAI Πορντενόνε Ιταλία, υψόμετρο 3510, Έντσο Λακόνκα, Τζοβάνι Μαρτίν».

Το ταξίδι των Ιταλών

Οι Τούρκοι επικοινώνησαν τότε με τον Ιταλικό Αλπικό Σύλλογο (CAI), ο οποίος επιβεβαίωσε το ταξίδι των τριών ορειβατών το 1972. Ταξίδεψαν με δύο Volkswagen Beetle, διασχίζοντας τη Γιουγκοσλαβία, την Ελλάδα και ολόκληρη την Τουρκία. «Για να πληρώσω το ταξίδι, πούλησα το στερεοφωνικό μου. Δεν είχα πολλά χρήματα, δούλευα ως εργάτης στη Zanussi», θυμήθηκε ο Μαρτίν, σε δηλώσεις που δημοσίευσε η εφημερίδα Agi.

Τα μέλη της αποστολής ήταν οι Ίλερις Πιτσούρ, Σίστο Ντεγκάν, Έντσο Λακόνκα, Τζιάνι Μαρτίν και Έτζιο Μιγκότο. Μετά από αυτό το μακρύ ταξίδι, οι Ιταλοί ορειβάτες έφτασαν στα χωριά στους πρόποδες των βουνών και από εκεί πραγματοποίησαν αναβάσεις σε πολλές κορυφές. Κατάφεραν να σκαρφαλώσουν σε 32 κορυφές, από τις οποίες οι 19 δεν είχαν κατακτηθεί ποτέ ξανά.

Ταξίδι με επιστημονικό χαρακτήρα

Το ταξίδι των ορειβατών είχε τόσο ψυχαγωγικό όσο και επιστημονικό χαρακτήρα, καθώς προσπαθούσαν να συλλέξουν δείγματα πετρωμάτων και να πραγματοποιήσουν τοπογραφικές μελέτες, τις οποίες αργότερα μοιράστηκαν με Τούρκους ερευνητές. Η περιοχή, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Τουρκίας, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Γεωργία, δεν είχε τότε εξερευνηθεί πλήρως.

Η τουρκική αποστολή, με επικεφαλής τον Μετίν Τσολάκ, έμεινε απολύτως έκπληκτη βλέποντας την ημερομηνία του μηνύματος: 1972-54 χρόνια πριν. «Όταν συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν έργο κάποιου άλλου, δεν νιώσαμε μόνοι. Άνοιξε μπροστά μας ένα παράθυρο σε έναν μακρινό κόσμο και βιώσαμε από πρώτο χέρι την αξία ενός αιώνιου πάθους», εξήγησε ο Τσολάκ.

