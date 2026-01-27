Πόσα χρήματα μπορούν να πάρουν οι χρήστες της Apple από τα 95 εκατ. αποζημίωσης: Ποιοι τα δικαιούνται

Αν κάποιος διάθετε μια συσκευή Apple την τελευταία δεκαετία, μπορεί να δικαιούται ένα μέρος από την αγωγή μαζικής αποζημίωσης της εταιρείας, ύψους 95 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το 2019, δύο χρήστες iPhone κατέθεσαν αγωγή κατά της Apple, υποστηρίζοντας ότι το Siri, ο ενσωματωμένος βοηθός φωνής, παρακολουθούσε τις συνομιλίες τους.

Το Siri που θα έπρεπε να ενεργοποιείται μόνο με τις «μαγικές» λέξεις όπως «Hey Siri», είναι φαινομενικά «ο πιο ιδιωτικός έξυπνος βοηθός», σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της.

Η καταγγελία και η αγωγή

Η ανησυχία των χρηστών άρχισε, όταν παρατήρησαν διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία απλώς είχαν μόνο μιλήσει. Σύμφωνα με την αγωγή, οι δύο ενάγοντες ανέφεραν ότι όταν μιλούσαν για ψώνια, όπως για παπούτσια Air Jordan ή για εστιατόρια Olive Garden, άρχισαν ξαφνικά να βλέπουν περισσότερες διαφημίσεις για αυτά τα προϊόντα.

Ένας τρίτος ισχυρίστηκε ότι η συσκευή του εμφάνιζε διαφημίσεις για μια επώνυμη χειρουργική θεραπεία που είχε συζητήσει ιδιωτικά με τον γιατρό του. Η καταγγελία ανέφερε ότι η Apple συγκέντρωνε συνομιλίες μέσω «ακούσιας ενεργοποίησης της Siri» και ότι τα δεδομένα τους μοιράζονταν σε τρίτους.

Η αντίδραση της Apple

Η Apple αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε στο BBC ότι διευθέτησε την υπόθεση «για να αποφύγει επιπλέον νομικές διαμάχες». Από το Σάββατο (24/1), οι χρήστες συσκευών Apple παρατήρησαν ότι είχαν γίνει πληρωμές στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με το CBS News.

Ποιος δικαιούται μερίδιο από την αγωγή

Για να βρίσκεται κάποιος στη λίστα των ατόμων που θα αποζημιωθούν, θα πρέπει να κατείχε μια συσκευή με Siri μεταξύ 17 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει iPhone, iPad, Apple Watch ή Mac.

Πιστεύεται ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν. Οι «εμπιστευτικές επικοινωνίες» ενός ατόμου πρέπει να έχουν «ληφθεί από την Apple και/ή να έχουν κοινοποιηθεί σε τρίτους ως αποτέλεσμα ακούσιας ενεργοποίησης της Siri» μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τα άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις έλαβαν emails και γράμματα για να ενημερωθούν, ενώ οι υπόλοιποι ενθαρρύνθηκαν να υποβάλουν αίτηση αν θεωρούσαν ότι δικαιούνται μέρος της αποζημίωσης. Οι αιτήσεις πραγματοποιήθηκαν πέρυσι μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Πόσα χρήματα μπορείτε να διεκδικήσει κάποιος από την αγωγή στην Apple

Οι χρήστες μπορούν να περιμένουν να λάβουν έως 20 δολάρια ανά συσκευή με ενεργοποιημένη τη Siri. Οι πληρωμές περιορίζονται σε πέντε συσκευές, επομένως το μέγιστο ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος είναι 100 δολάρια.

Το CBS ανέφερε ότι οι πληρωμές εμφανίζονται με την αναφορά «Lopez Voice Assistant»-από την αγωγή Lopez V. Apple του 2019. Μέχρι στιγμής, οι πελάτες έχουν λάβει από 8 έως 40 δολάρια στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, σύμφωνα με την έκθεση.

