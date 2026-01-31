Τουρκικά ΜΜΕ: Τούρκοι γεμίζουν βαλίτσες με ψώνια από σούπερ μάρκετ της Ελλάδας

Μέχρι την Ελλάδα ταξιδεύουν οι Τούρκοι με μεγαλύτερη συχνότητα προκειμένου να ψωνίσουν βασικά είδη διατροφής λόγω του πληθωρισμού.

Σε προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τον υψηλό πληθωρισμό, οι Τούρκοι έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν μέχρι την Ελλάδα για να κάνουν τα ψώνια τους υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκικής Sozcu.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ταξίδια που γίνονται από κατοίκους στις παραμεθώριες επαρχίες και στην Κωνσταντινούπολη προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης κατά τα οποία οι επισκέπτες από Τουρκία επιστρέφουν στη χώρα τους με τις βαλίτσες γεμάτες προϊόντα, σημειώνοντας ότι ορισμένα προϊόντα είναι φθηνότερα έως και κατά 50%.

