Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη στιγμή που bodybuilder παθαίνει φρικτό τραυματισμό ενώ κάνει πιέσεις ποδιών με 400 κιλά στο γυμναστήριο.

Ένας bodybuilder στη Βραζιλία υπέστη έναν τρομακτικό τραυματισμό ενώ έκανε πρέσα ποδιών με 400 κιλά, με το σοκαριστικό ατύχημα του να καταγράφεται σε βίντεο και να κάνει τον γύρο στα social media.

Ο bodybuilder Ρανιέρι Λόπες Φίλιο, όπως και πολλοί άλλοι, κατέγραφε τις προπονήσεις του στο γυμναστήριο για τη σελίδα του στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς προετοιμαζόταν για έναν αγώνα που είχε προγραμματιστεί για τον Μάιο.

Κατά τη διάρκεια της προπόνησής του σε γυμναστήριο στο Πιαουί της Βραζιλίας, ο Ρανιέρι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το μηχάνημα της πρέσας, φορτώνοντας 400 κιλά για τη δεύτερη επανάληψη. Ωστόσο, το βάρος αποδείχθηκε υπερβολικό και το δεξί του γόνατο γύρισε, με τον ήχο της ρήξης να ακούγεται καθαρά στο βίντεο.

Στο υλικό, ο 31χρονος φαίνεται να κρατά το γόνατό του και να ουρλιάζει από τον πόνο, ενώ το προσωπικό του γυμναστηρίου και άλλοι ασκούμενοι τον βοηθούν αφαιρώντας τα βάρη από τη μπάρα και σηκώνοντας το μηχάνημα από πάνω του.

Κλήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη του τένοντα του τετρακέφαλου.

Ο κίνδυνος της ρήξης τένοντα τετρακέφαλου

Σύμφωνα με το OthoInfo, εάν η ρήξη τένοντα του τετρακέφαλου είναι σοβαρή, μπορεί να προκαλέσει αναπηρία, ωστόσο ακόμη και μια μικρή ρήξη μπορεί να προκαλέσει πόνο ή να δυσκολέψει το περπάτημα. Σε κάθε περίπτωση, σχεδόν πάντα απαιτείται χειρουργική επέμβαση, καθώς και φυσικοθεραπεία για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του γόνατος.

Ο Ρανιέρι στη συνέχεια μοιράστηκε το βίντεο του τραυματισμού του στο Instagram, μαζί με δύο φωτογραφίες του στο νοσοκομείο, στη μία από τις οποίες φαίνεται το γόνατό του δεμένο με επίδεσμο. Οι γιατροί συνέστησαν στον bodybuilder να ξεκουράσει πλήρως το τραυματισμένο γόνατό του για τρεις εβδομάδες, καθώς δεν μπορεί να το λυγίσει. Χρειάζεται επίσης φυσικοθεραπεία και θεραπεία για να βοηθηθεί στην αποκατάστασή του.

Παρότι υποβλήθηκε σε επέμβαση, του επισημάνθηκε ότι μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να μπορέσει να περπατήσει κανονικά, ενώ οποιαδήποτε προπόνηση, ακόμη και ελαφριά, είναι απίθανο να ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους.

