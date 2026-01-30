Πέθανε η ηθοποιός Κάθριν Ο'Χάρα: Η «μητέρα» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ από το «Μόνος στο Σπίτι» (vid)

Θλίψη στον χώρο του θεάματος προκαλεί ο θάνατος της Κάθριν Ο'Χάρα, της αγαπημένης «μαμάς» του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών.

Η Κάθριν Ο'Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών, με την είδηση να γίνεται γνωστή μέσω του TMZ. Μέχρι στιγμής, τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ανακοινωθεί.

Η ηθοποιός έμεινε για πάντα στη μνήμη του κοινού ως η μητέρα του Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις δύο πρώτες ταινίες της θρυλικής χριστουγεννιάτικης σειράς «Μόνος στο Σπίτι», στο πλευρό του Μακόλεϊ Κάλκιν.

Η σπουδαία της κινηματογραφική πορεία: Η αποθέωση στο «Schitt's Creek»

Νέα γενιά θεατών τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τον ρόλο της εκκεντρικής Μόιρα Ρόουζ στη βραβευμένη σειρά «Schitt's Creek», όπου εμφανίστηκε σε 80 επεισόδια και απέσπασε βραβείο Emmy το 2020.

Στην πλούσια φιλμογραφία της περιλαμβάνονται οι ταινίες «Best in Show», «A Mighty Wind», καθώς και το κλασικό «Beetlejuice» και το πρόσφατο «Beetlejuice Beetlejuice».

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στη σειρά του Apple TV+ «The Studio», δίπλα στον Σεθ Ρόγκεν, ρόλος που της χάρισε υποψηφιότητα για Emmy.

Τα βραβεία και οι διακρίσεις

Η πρώτη της βράβευση με Emmy ήρθε ήδη από το 1982, για τη δουλειά της ως σεναριογράφος στη σατιρική σειρά «SCTV Network 90», αποδεικνύοντας το εύρος του ταλέντου της μπροστά και πίσω από την κάμερα.

Η Κάθριν ΟΧάρα γεννήθηκε στο Τορόντο και ήταν το έκτο από τα επτά παιδιά της οικογένειάς της. Γνώρισε τον σύζυγό της, τον σκηνογράφο Μπο Γουέλτς, στα γυρίσματα του «Beetlejuice» το 1988. Παντρεύτηκαν το 1992 και απέκτησαν δύο γιους.

