«Έσπασε» η Ευαγγελία Μουμούρη που υποδύθηκε στο «Ριφιφί» τη μητέρα του Παναγιώτη: «Γιατί μου το κάνατε αυτό;» (vid)

Η συγκίνηση της Ευαγγελίας Μουμούρη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Η Ευαγγελία Μουμούρη, η ηθοποιός που έκλεψε την παράσταση με την ερμηνεία της στη σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» του ALPHA.

Η ηθοποιός στην κουβέντα που είχε με την Ναταλία Γερμανού, μίλησε με συγκίνηση για την σειρά και το ρόλο της Όλγας, αλλά και την πραγματική ιστορία πίσω από αυτόν.

Η αρχή έγινε με την επιστροφή από τις διαφημίσεις, όπου το τραγούδι «Mama» που ακούστηκε, έκανε τα πρώτα δάκρυα να φύγουν από τα μάτια της Ευαγγελίας Μουμούρη: «Γιατί το κάνατε τώρα αυτό;», είπε χαρακτηριστικά.

«Το συναίσθημα της μητρικής αγάπης είναι αρχέγονο. Αυτό που άγγιξε εμένα, δύο χρόνια πίσω, όταν έμαθα την ιστορία του Παναγιώτη… Εγώ ήμουν ένα μέσο, για το αρχέγονο αυτό συναίσθημα.

Πολιτισμός μιας χώρας δεν είναι το να ακολουθούμε πιστά τους νόμους. Πολιτισμός είναι η εξαίρεση που θα κάνεις για να μπορέσεις να στηρίξεις τον άνθρωπο. Εκεί δεν έγινε αυτή η εξαίρεση. Και αυτό που παίξαμε εμείς, το κομμάτι αυτό που είναι δίπλα από το Ριφιφί, ήταν στην πραγματικότητα ένα κάτι σαν μνημόσυνο σε αυτό το παιδί που δεν έφυγε ποτέ στην Αμερική», ανέφερε η Ευαγγελία Μουμούρη.

