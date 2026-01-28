Λύθηκε δεκαετές μυστήριο εξαφάνισης Αμερικανού νεαρού χάρη στην εξέταση DNA

Το μυστήριο της εξαφάνισης ενός νεαρού στις ΗΠΑ, που διήρκεσε πάνω από μια δεκαετία, λύθηκε επιτέλους μετά από μια σημαντική εξέλιξη στις εξετάσεις DNA.

Οι εξαφανίσεις μικρών παιδιών και εφήβων αποτελούν δυστυχώς ένα συχνό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, με τις οικογένειες και την αστυνομία να ελπίζουν πάντα σε ένα αίσιο τέλος και στην ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι.

Ανάλογα με τις συνθήκες, η αστυνομία συνήθως αφιερώνει περίπου μία εβδομάδα στην αναζήτηση κάποιου ζωντανού, πριν στρέψει την προσοχή της στον εντοπισμό σορού, εκτός αν πρόκειται για υποθέσεις που συγκεντρώνουν τεράστια δημοσιότητα, όπως εκείνη της εξαφάνισης της μικρής Βρετανίδας, Μαντλίν ΜακΚαν.

Η υπόθεση του 19χρονου Αμερικανού

Πριν μια δεκαετία, μια υπόθεση εξαφάνισης στις ΗΠΑ πήρε τεράστια δημοσιότητα. Τότε υπήρχαν ελάχιστες ελπίδες ότι ο 19χρονος Τζέικομπ Λάιον θα βρισκόταν ζωντανός, μετά την εξαφάνισή του το 2015, με την αστυνομία να αγνοεί πλήρως πού είχε καταλήξει.

Ωστόσο, το 2022 εντοπίστηκαν σκελετικά λείψανα στη Φλόριντα και έπειτα από εκτεταμένες εξετάσεις DNA, το Τμήμα Επιβολής του Νόμου της Φλόριντα (FDLE) κατάφερε πρόσφατα να επιβεβαιώσει ότι ανήκαν στον Τζέικομπ.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γουόλτον (WCSO), τα λείψανα βρέθηκαν στην παραλία Μιραμάρ από έναν άνδρα που καθάριζε μια δασώδη περιοχή. Αφού ο τοπικός ιατροδικαστής δεν κατάφερε να ταυτοποιήσει τη σορό, αυτή στάλθηκε στο FDLE δύο χρόνια αργότερα, στα τέλη του 2024.

«Αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα που ήλπιζε η κοινότητά μας», ανέφερε το WCSO σε ανακοίνωσή του. «Για την οικογένειά του, ελπίζουμε ότι θα ηρεμήσει η ψυχή τος, γνωρίζοντας ότι ο Τζέικομπ βρέθηκε», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το The Charley Project, ο Τζέικομπ είχε νοσηλευτεί το 2015 λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας, ωστόσο η αιτία του θανάτου του παραμένει άγνωστη. Η αστυνομία ελπίζει πλέον ότι το σημείο όπου βρέθηκαν τα λείψανα ίσως δώσει περισσότερα στοιχεία για το πώς πέθανε.

«Αν κοιτάξει κανείς το σημείο όπου βρέθηκε ο Τζέικομπ το 2022, έμοιαζε εντελώς διαφορετικό από ό,τι σήμερα», δήλωσε αξιωματούχος από το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Γουόλτον. «Ήταν πίσω από ένα ξενοδοχείο, το Sleep Inn, το οποίο πλέον δεν υπάρχει. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιστρέψουμε στις πολυσέλιδες αναφορές του Αστυνομικού Τμήματος του Niceville και να δούμε αν υπάρχουν κοινά στοιχεία, ίσως με την περιοχή ή με ονόματα ατόμων που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν».

